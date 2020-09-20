Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunda ilçe merkezinde iki önemli hizmeti yerine getirdi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü ek hizmet binası belediyenin kendi üretimi olan bazalt taşı asfaltı ile göz kamaştıran bir görüntü kazanırken, Bağcılar Mahallesinde daha önce asfaltlanan cadde ve sokaklarda bu kez kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi, ilçedeki yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetlerini sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonundaki tatil günlerinde de yoğun bir çalışma içerisinde yer alıyor. Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde yeni oluşan yerleşim yerlerine kullanışlı yollar kazandıran ekipler, ilçe merkezinde de asfaltlama ve kaldırım yenileme hizmetlerini eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binasının bulunduğu alanda asfaltlama çalışması yapılarak vatandaşların huzuru ve asayişi için fedakar bir mücadele ortaya koyan emniyet güçleri için modern hale getirildi.



Karantinada olan Beyoğlu telefonla çalışmaları yönlendiriyor

Bağcılar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde asfaltlanan cadde ve sokaklarda ise bu kez kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Baştan sona kadar yenilenen bölgeler yapılan çalışmaların ardında vatandaşların takdirini kazanan görüntülere kavuştu. Eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı olarak kendisini evde izole etme kararı alan ve karantinada olduğu için çalışmaları yerinde takip edemeyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, devam eden çalışmalarda ekiplere telefon aracılığıyla talimatlar veriyor. Hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirleri alarak aynı disiplin içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, özverili bir çalışma ortaya koyan ekiplere teşekkür etti.



"Hizmette sürekliliği esas alıyoruz"

Hizmette sürekliliği esas aldıklarını belirten Beyoğlu, “Milletimizin güvenliği için fedakarca mücadele ortaya koyan Çevik Kuvvet Müdürlüğümüze ait ek hizmet binasının bulunduğu alanı asfaltlayarak kullanışlı hale getirdik. Güvenlik güçlerimizin huzurlu bir ortamda çalışma yapması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yine Bağcılar Mahallemizde asfaltlamış olduğumuz bölgelerde kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme hizmetlerine devam ediyoruz. Milletimiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz bu mücadelede hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan milletimize layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.

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