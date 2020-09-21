Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Abdulahit Turankaynak, sıkıştığı araçtan 1 saatlik çalışma sonucu yaralı çıkarıldı. Turankaynak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Alipınar Mahallesi Yeni Mardin Yolu Caddesi Alay Kavşağı'nda meydana geldi. Abdulahit Turankaynak'ın kullandığı 72 DE 408 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada Turankaynak, kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Turankaynak, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu araçtan yaralı çıkarıldı. Abdulahit Turankaynak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-21 11:23:56



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