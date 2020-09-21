HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 383’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 383’üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 383’üncü gününe girdi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için Diyarbakır’a gelerek 383 gündür oturma eyleminde olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi. 5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir, kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım" dedi.

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