Diyarbekirspor’da galibiyet sevinci

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, deplasmanda Manisaspor’u 10 yenerek yeni sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

Zorlu geçen karşılaşmayı İbrahim Has’ın son dakika golüyle 10 kazanarak ilk haftada hanesine 3 puan yazdıran Diyarbekirspor maçın ardında büyük sevinç yaşadı. Maçın pandemi dolayısıyla seyircisiz olması nedeniyle futbolcular sevinçlerini maçı izleme imkanı bulamayan taraftarlara hediye etti. Kulüp 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, pandemi süreci nedeniyle istedikleri sayıda hazırlık maçı yapamadıklarını ve yeni kurulan kadronun zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirten Avşar, “Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Maç içerisinde çok rahat şekilde skoru elde edebilirdik. Son dakika golüyle galibiyete ulaştık. Önemli olan lige iyi başlamaktı, bunu başardığımız için mutluyuz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızı tebrik ederek bu galibiyeti pandemi nedeniyle maçlara hasret kalan değerli taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Yeni kurulan bir kadroya sahibiz. İyi oyunculardan kurulu bir kadro oluşturduk. Pandemi nedeniyle kısa zamanda lige hazırlanmak zorunda kaldık. Zamanla takımımız daha iyi olacak. Hedefimiz şampiyon olup 2. Lige yükselmektir” dedi.

Diyarbekirspor, ikinci hafta mücadelesinde cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Diyarbakır Stadında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

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