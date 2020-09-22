Diyarbakır’da dehşet anları ortaya çıktı

Diyarbakır’da dün markette silahlı soygun gerçekleştirip çalışanı kaçıran zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde bir market zincirinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Burada aracı olan çalışanın otomobiline binan hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı elindeki silahla çalışanlara talimat verip kasada bulunan tüm paraları torbaya koydu. Birkaç eşyayı da torbaya koyan zanlı, çalışanı da yanına alıp araca binerek uzaklaştı.



Polisten başarılı operasyon, zanlı 4 saat sonra yakalandı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin ve çevrede bulanan sitelerin güvenlik kameralarını incelemeye alan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu zanlı, 4 saat sonra olayda kullandığı silah ve çaldığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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