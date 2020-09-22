Kaymakam Beşikçi belediye binasına bisikletle gelerek mesaiye başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birim müdürü ve personellerle birlikte bisikletle belediye hizmet binasına gelerek mesaiye başladı.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca çeşitli çalışmalara imza attı. Kaymakam Beşikci, etkinliğin son gününde bisikletle belediye hizmet binasına gelerek mesaiye başladı. Bisikletle bina girişine gelen Kaymakam Beşikci, hareketli yaşama dikkat çekti.



"Halkımızı teşvik etmeye çalıştık"

1622 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftasının kutlandığını belirten Kaymakam Beşikci, "Bugün etkinliğimizin son günü, Avrupa Otomobilsiz Yaşam Günü ve bir hafta boyunca devam eden etkinliklerimiz kapsamında sıfır emisyon sloganıyla çevreci ulaşım modellerine halkımız nezdinde duyarlılık oluşturarak onları teşvik etmeye çalıştık. Bugün bizler de yönetici ve belediyede çalışan arkadaşlarımızla beraber iş yerimize bisikletlerimizle gelerek, çevreci bir hassasiyetin ve duyarlılığın oluşması noktasında katkı sağlama gayreti içerisinde olduk. Bizler bu çalışmalara Yenişehir Belediyesi olarak çok daha önceden başlattık. Araç parkımızı elektrikli araçlar ile donattık. Belediyemiz bünyesinde vatandaşlarımız da ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği elektrikli şarj istasyonu inşa ettik. Bu noktada Diyarbakırlı hemşehrilerimizi daha çevreci, daha sürdürülebilir enerji kaynakları ile beslenen gerek elektrikli araçlar olsun gerek daha sağlıklı ve çevreci olan bisikletle ulaşım noktasında daha yaygın bir kullanım noktasında özendirdik ve teşvik etmek istiyoruz" dedi.

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