Karacadağ pirincinin ilk hasadı yapıldı



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde yer alan Karacadağ pirincinin ilk hasadı, düzenlenen tarla günü etkinliği ile gerçekleştirildi. 13 bin 700 hektar alanda ekimi yapılan Karacadağ pirincinde bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Diyarbakır'ın 2018 yılında coğrafi işaret tescili alan ve Karacadağ havzası ile Çınar, Hazro, Çermik ve Kocaköy ilçelerinde üretimi yapılan Karacadağ pirincinin hasadı, Çınar ilçesinin kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde düzenlenen tarla günü etkinliğiyle başladı. Bölgedeki toprak yapısı ve sulama suyuna gösterdiği uyum ile diğer pirinç çeşitlerinden ayrılan ve tarıma elverişli olmayan taşlık alanlarda da yetiştirilebilen Karacadağ pirinci, ülke ekonomisine katkı da sunuyor. Tanelerinin su çekme kabiliyeti ve pişerken lapalaşmamasıyla bilinen Karacadağ pirinci, sönmüş volkanik Karacadağ'ın kar suları ve kaynak sularıyla sulanıyor. 13 bin 700 hektarlık alanda ekimi yapılan, yüksek protein ve nişasta bakımından zengin olan Karacadağ pirincinden bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor.

'ORGANİK DEĞERİ YÜKSEK'

Yarımkaş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çiftçilerle birlikte hasat yapan Vali Münir Karaloğlu, Karacadağ pirincinin, bazaltik topraklarda yetiştiği için organik değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dönüm başına bu yıl 800 kilogram pirinç hasadı elde edilmesi bekleniyor. Karacadağ pirincinin marka değerini yükseğe çekmek için çalışma yürütüyoruz. Çok özgün bir ürünümüz var. Diyarbakır'ımızın tescillenmiş coğrafi işaret almış ürünleri var. Karpuzumuz, kadayıfımız, örgülü peynirimiz ve onlardan bir tanesi de Karacadağ pirincimiz. Diyarbakır'daki bu Karacadağ pirincini diğer bölgelerdeki pirinçten, çeltikten ayıran özellikleri var. Birincisi, Karacadağ'ın bazaltik topraklarında yetiştiği için organik değeri yüksek. Aynı zamanda buradaki çiftçimiz diğer bölgelerdeki kültür çeltiğinde olduğu gibi bir tava sistemiyle sulama yapmıyor. Bu bölgedeki sulama, doğal sulama. Karacadağ'ın kar sularından ve kaynak sularından gelen ve sıcaklığı 8-10 derece olan soğuk bir suyla çeltiği suluyor. Bu yüzden lezzeti ve doğallığı yüksek. Diğer bölgelerdeki kültür çeltiği yapılan yerlerde 18 derecenin üzerinde olması gerekiyor" dedi.

'MARKA DEĞERİNİ YÜKSEĞE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR'

Karacadağ çeltiğine devletin verdiği desteği de anımsatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda dönüm başına 66 liralık mazot ve gübre desteği var. Aynı zamanda 10 kuruş da kilogram başına destekleme fiyatımız var. Her sene bölgede Karacadağ pirincinin hasadı da artıyor. 2016'da 5 bin 500 ton olan üretim, 2019'da 7 bin 600 tona çıkmış. İnşallah bu sene dönüm başına 800 kilogram olması bekleniyor. Verimli bir sene oldu. Karacadağ pirincinin hem marka değerini yükseğe çekmemiz gerekiyor hem de diğer pirinçlerin Karacadağ pirinci adı altında satılmasına da engel olmamız gerekiyor."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tarla günü etkinliğine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odalarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-09-22 15:16:33



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