HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 385'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 385’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 385’inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "385 gündür biz HDP’nin kapısında oturuyoruz, sanki HDP kördür, kulakları sağır bizi görmüyorlar. İnşallah onlar da bizim gibi kapılarda oturup çocuklarını isterler. HDP çocuklarımızı göndermiş, nereye bakarsak HDP arkasından çıkıyor, biz en doğru adresteyiz. Kendim gittim kızım içerdeydi, kapı kilitlemişlerdi açmadılar, bana git 3 hafta sonra sana haber veririm dedi. Bana haber vermediler, 4 yıl sonra sosyal medyada gördüm kızımın sağ olduğunu. Daha sonra gençlik kolları geldi, dediler kızın sağdır yaşıyor. Ne yüzle geliyorsunuz dedim emir kuluyuz, HDP bizi göndermiş dediler. Kızım onlar vatan, devlet, millet haini nereye giderse gitsinler altlarında hainlik var. Kızım neredeysen dön gel vatanına, teslim ol, kapımız sana açık seni bekliyoruz" dedi.

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