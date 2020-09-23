Diyarbakır’da korona virüse dikkat çekmek için maskeli şehir turu attılar

Diyarbakır'da bir araya gelen bir grup gönüllü bisiklet sürücüsü korona virüse dikkat çekmek amacıyla maske takarak pedal çevirirken, ekinlikte açıklamada bulunan Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Altunkalbur, ”Artık kısmi bir normalleşme süreci içerisindeyiz ve sağlık için, spor için hijyen ve mesafe kurallarına da uyarak pedallama gayretindeyiz” dedi.

Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nce kentte korona virüse dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Yeni hal Kavşak’ta bir araya gelen bisikletli sporcular, burada hazırladıkları dövizleri açtı. Ellerinde 'Maskeni Tak Diyarbakır', 'Rampaların Hastasıyım Corona Belasıyım' gibi dövizler alarak vatandaşların bisiklete yönelmesi mesajı verdi.

Etkinlik öncesi toplanan sporculardan iki kişinin hazırladığı mizahsan tekerleme atışması yaparak başlarken, burada grup adına açıklama yapan Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Altunkalbur, artık Avrupa'da olduğu gibi, Türkiye'de de bisikletin bir karne hediyesi, eğlence aracı olmaktan ziyade, ulaşımda zorunlu bir araç haline gelmiş ve kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini altını çizdi.

Sağlık çalışanlarını da unutmayan Altunkalbur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyelerimizden de, bisiklet kullanım oranlarının yükseldiği ve bisiklet kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde, bisiklet yollarının geliştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi için altyapı çalışmalarını artırmaları ve hızlandırmalarını talep ediyoruz. Covid19 virüsünün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda bizler yetkililerimizin #evdekal çağrılarına uyarak faaliyetlerimize ara verdik. Artık kısmi bir normalleşme süreci içerisindeyiz. Sağlık için, spor için hijyen ve mesafe kurallarına da uyarak pedallama gayretindeyiz.”



Sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Altyunkalbur, “Pandemi sürecini başından beri başarıyla yürütülmesini sağlayan, gece gündüz demeden çalışan başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına, ayrıca bu etkinlik için yanımızda olup bize destek veren tüm il sağlık çalışanlarına, burada sesimizi duyurmak üzere kulübümüze desteklerini esirgemeyen Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından maskelerini takarak polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 5 kilometrelik şehir turu attıktan sonra etkinliği noktaladılar.

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