HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 386’ncı gününde Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl: Bunlarda şeref, haysiyet, vicdan yok, bunlarda namus yok"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 386’ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki babalardan Şevket Bingöl, “Sevinçliyiz, bir çocuğumuz daha geldi Allah’a şükür, çocuklarımızı bunlara bırakmayacağız. Hiçbir çocuğun dağda kalmaması gerekiyor, bunlarda şeref, haysiyet vicdan yok" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 386’ncı gününe girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 386 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, bir çocuğun daha ailesine kavuşması nedeni ile sevinçli olduklarını belirterek, "Sevinçliyiz, bir çocuğumuz daha geldi Allah’a şükür, çocuklarımızı bunlara bırakmayacağız. 1415 yaşlarında çocuklarımızı, genç kızlarımızı götürüyorlar. Bunlarda şeref, haysiyet, vicdan, namus yok. Kürtlerin kanı üstüne rant oluşturuyorlar, kalkıp Kürtlerin gölgesine sığınıyorlar. Kürtlerin çocuklarını dağa götürüp ölümüme terk ediyorlar. Gelin burada sadece iki kelime deyin. PKK biz seni kınıyoruz, bu insanların çocuklarını senden istiyoruz" dedi.

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