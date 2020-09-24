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HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi 

DHA

HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi 


Emrah KIZILBurak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan (24), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Erkan, 5 yıl aradan sonra ailesiyle buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşlarıyla döküldü.  
İstanbul'da yaşayan Fahrettin-Meryem Akkuş çifti, 19 yaşındayken Sultangazi ilçesinde kaçırılan oğlu Erkan'a kavuşmak umuduyla 20 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. Akkuş, çiftinin eylemi 388 gündür sürerken, Erkan, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince ifadesi alınan Erkan, ailesiyle buluşturmak üzeri Diyarbakır'a getirildi.
KAVUŞMADA MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün Akkuş çifti, 5 yıl aradan sonra evladı Erkan'a kavuştu. Yıllardır hasret kaldıkları oğullarını görün Akkuş çiftçi, mutluluk gözyaşları döktü. Duygulu anların buluşmada, FahrettinMeryem Akkuş çifti, oğullarına uzun süre sarılarak, hasret giderdi.  
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.
Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 147 ailenin, HDP önündeki oturma eylemi, 388'inci günde de devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2020-09-24 14:22:05

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