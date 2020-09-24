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HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi (2)

DHA

HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi (2)


EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE DUYGUSAL ANLAR
Diyarbakır'da, HDP binası önünde yaptıkları eylemle 5 yıl aradan sonra oğlu Erkan'a kavuşan FahrettinMeryem Akkuş çifti, evlat nöbetini sürdüren ailelerle bir araya geldi. Alkışlarla karşılanan çift, mutluluk gözyaşları dökerken, aileler de duygusal anlar yaşadı.
Buluşmada konuşan Fahrettin Akkuş, diğer ailelerin de çocuklarına kavuşması için temennide bulundu. Oğlu Erkan'a kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Akkuş, "Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kimin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. Ben çocuğumu sağ salim gördüm, sarıldım. Benim için dünyalara bedeldir. İstanbul değil, Almanya kadar arazi verseler o kadar sevinmem. Çocuğumu öptüm, çocuğuma sarıldım. İnşallah sıra öbür ailelere de gelecek. 1 senedir biz burada beraberiz. Beraber mücadele ettik. Çocuğumuzu aldık. Hakkımızı istedik ve aldık. 5 sene sonra göreceğime inanmıyordum. Kapıya geldi, içeri girdi, o zaman inandım" dedi.
'OĞLUM BUGÜN DÜNYAYA GELDİ'
Anne Meryem Akkuş ise bugünü oğlunun doğum günü olarak ilan ettiğini belirterek, "Bugün dünyalar benim oldu. Konuşacak gücüm de yok. Sevinçliyim. 5 yıldır evladıma hasrettim. Nerede olduğunu, ne halde olduğunu bilmeden bugün evladımı gördüm. Dünyayı verseler ben oğlumun tırnağına değiştirmem. Hamdolsun, gördüm. Bugün oğlumun doğum günü olacak. Her sene bugün oğlumun doğum gününü kutlayacağım. Benim oğlum bugün dünyaya geldi. Emniyet güçlerimize Allah; kuvvet versin, onların ayağına taş değdirmesin. Herkes gelip evladının hakkını savunsun. Evlatlarımızı tuzağa düşürdüler. Herkes mücadelesine devam etsin. İnşallah bütün evlatlar bir gün anne ve babalarına kavuşur. O çukurda kalmasınlar, perişan olmasınlar. Anne ve babaların hepsi perişan burada" diye konuştu.
'BİZE DE UMUT IŞIĞI DOĞDU'
5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da Akkuş çiftinin oğullarına kavuşmasının, evlat nöbetindeki aileler için umut ışığı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Çok sevindik. Mutluluk gözyaşları döktük. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir. Bize de umut ışığı doğdu. İnşallah bugünü biz de yaşarız. Devlet bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. 17'nci evladımızı da bu zalimlerin elinden kurtardı. Hepimizin umudu daha da yükseldi. İnşallah devletimiz, bizim çocuklarımızı da bu zalimlerin elinden kurtarır ve bu hasretlik biter. Nöbet tutmaya devam edeceğiz. Demek ki hepimiz doğru adresteyiz. Burada olmaya da devam edeceğiz. Devlet ilk baştan beri yanımızda. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. İçişleri Bakanı'mıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yazkış çocuklarımızı arıyorlar."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2020-09-24 16:37:03

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