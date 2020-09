Çocukları eğlendirip, tıraş ettiler

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde bir araya gelen bir grup genç, Sur ilçesinde tespit ettikleri çocuklarla Millet Bahçesi'nde önce oyun oynadı, daha sonra ise saçlarını tıraş etti. Bağlar Gençlik Merkezi'nde görev yapan Şilan Çapa, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetler yürüttüklerini, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak sürekli gençlerle beraber olduklarını, çocuklara pandemi sürecini unutturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan bir grup genç, Sur ilçesinde koronavirüs salgını sürecinde evde kalan çocuklar için harekete geçti. Maddi imkanları olmayan çocukları tespit eden gençler, çocukları alarak Hz. Süleyman Camisi yanında bulunan Millet Bahçesi'ne getirdi. Burada çocuklarla bir araya gelen gençler, önce onların ateşlerini ölçtü, daha sonra ise ellerine dezenfektan sıktı. Etkinlik kapsamında ok atma yarışı oynayan çocuklar, daha sonra gönüllü kadın ve erkek kuaförlerle beraber sosyal mesafe kurallarına uyularak tıraş edildi. Yaklaşık 50 çocuğun tıraş edildiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

'ÇOCUKLARA PANDEMİ SÜRECİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Bağlar Gençlik Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak görev alan Şilan Çapa, çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak yaptıklarını ifade ederek, sosyal, kültürel ve psikolojik alanda yaptıkları faaliyetlerle sürekli gençlerle beraber olduklarını söyledi. Çapa, "Çevre timi var, çocuklar çevre temizliği yapıyor onlarla beraber. Sevgi ve merhamet timi var. Burada çocuklara yapılan yardımlar gibi. Kimsesiz çocuklar ile dezavantajlı çocuklar gibi ve engelli bireylere yönelik çalışmalarımız var. Pandemi sürecinde yaptığımız birçok çalışmalar oldu. Onlardan biri hijyen paketleri. Yaklaşık 400 aileye hijyen paketleri dağıttık. Bugün de onlardan birini devam ettiriyoruz. Diyarbakır'daki çocuklara hem moral hem de destek olsun diye tıraş edeceğiz. Ok atma ve yüz boyama gibi az da olsa çocuklara pandemi sürecini unutturmaya çalışacağız" dedi.

'ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İÇİN BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPTIK'

Etkinlikte yer alan kuaför Büşra Turan ise çocukları mutlu etmek adına böyle bir faaliyeti yaptıklarını anlattı. Turan, "Hem çocuklar sevinsin hem de bize de bir farklılık olsun diye yaptık. Son zamanlarda kadın ve çocuk cinayetleri çok fazla oldu. Çocuklara kötü yaklaşmak yerine bir nebze de olsa onları mutlu etmek adına böyle bir farklı etkinlik yapmak istedik. Herkesi de bekliyoruz, daha fazla geliştirebiliriz" diye konuştu.

Tıraş olan çocuklardan Umut Yasin Bölek, ok attığını ve tıraş olduğunu belirterek, kendilerine yönelik böylesi bir etkinliği düzenleyen gönüllülere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-25 08:27:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.