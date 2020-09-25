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Bakan Varank Diyarbakır’da 7 projenin imza törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz” "Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesiyle Diyarbakır Teknokent'teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracağız" "Diyarbakır’ı gastro-turizmle de geliştirmek istiyoruz, Gastro İnovasyon Merkezi kuracağız" "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum"

İHA

Bakan Varank Diyarbakır’da 7 projenin imza törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz” "Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesiyle Diyarbakır Teknokent'teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracağız" "Diyarbakır’ı gastro-turizmle de geliştirmek istiyoruz, Gastro İnovasyon Merkezi kuracağız" "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum"

Bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır’da yapılacak yatırımların imza törenleri için kente geldi. Bakan Varank ve beraberindekiler, valilik ziyareti ve hatıra defterinin imzalanmasının ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) geçti. Burada gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Varank, şehrin ve bölgenin kalkınması için 7 farklı projeye imza atacaklarını söyledi.

"Diyarbakır'a 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz"
Yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır’a kazandıracaklarını belirten Bakan Varank, "Birazdan şehrimizin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır’a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek. İmza törenimizin ardından Diyarbakır Girişimci Destek Merkezinin temellerini atacağız. Bu merkez, bölgede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliği teşvik etmek noktasında önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Temeli attıktan hemen sonra da Sanayi Mektebimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tarihi 1870’li yıllara kadar giden bu yapı, Diyarbakır’ın gençlerine ve kadınlarına umut olacak. Aslında bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Son 8 senede özel sektörü 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik"
Diyarbakır’ı çok yakından takip ettiklerini aktaran Bakan Varank, “Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 5 bin KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Yine 15 bin vatandaşımız KOSGEB’in verdiği girişimcilik eğitimlerine katıldı. Karacadağ Kalkınma Ajansımız, sadece son 2 senede 142 projeyi destekledi. Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’yi kurduk, sadece bu sene 11 milyon liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. 2020 sonunda tüm altyapı çalışmaları inşallah tamamlanacak. Halihazırda 4 firmamız fabrika inşaatlarını tamamladı, makinelerini kurdu, çok kısa bir süre içinde üretime geçecek. Burada 65 firmaya yer tahsisi yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak" şeklinde konuştu.

"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla yaklaşık 15 milyon lira bütçesi olan 4 projemiz hayata geçecek"
Diyarbakır’ın önemli bir ihtiyacı Lojistik Merkez kurulmasıyla ilgili Ajansın yereldeki paydaşlarla bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini kaydeden Bakan Varank, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımızın onayıyla arazinin mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize geçti. Şu an altyapı projeleri hazırlanıyor. Biz Bakanlık olarak topyekun kalkınmayı gözetiyoruz. Yani hem iktisadi kalkınmayı sağlamak hem de nüfusun dezavantajlı kesimlerine odaklanıp sosyal refahı toplumun geneline yaymak için çalışıyoruz. İşte birazdan imzasını atacağımız projeler bu amaçlara doğrudan hizmet edecek. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon lira tutarında 3 farklı projeyi başlatıyoruz. Bismil Kaymakamlığı ile birlikte yürüteceğimiz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Projesiyle hafif zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarımızın örgün eğitime devam etmelerini sağlayacağız. Her sene 60 öğrencimiz bu merkezde eğitim alacak, böylece bu çocuklar sosyal ve ekonomik hayata kazandırılacak. Tekstil İhtisas OSB’de, kadın istihdamını teşvik etmek üzere bir kreş kuruyoruz. Böylece kadınların çalışmasının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım desteğini sağlamış olacağız. Diyarbakır İl Müftülüğümüzle birlikte, 4 ilçede yer alan 11 kütüphane bünyesinde, Kitap Kafe, Gençlik Merkezi, Kur’an kursu, spor salonu ve oyun alanları gibi aktivite üniteleri oluşturacağız. Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde başta çocuk ve gençler olmak üzere 30 binin üzerinde vatandaşımız bu imkanlardan ücretsiz faydalanabilecek. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla yaklaşık 15 milyon lira bütçesi olan 4 projemiz hayata geçecek."
Bunlardan ilkinin çağrı merkezi projesi olduğunu ifade eden Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:
“Ticaret ve Sanayi Odamızla, Bağlar ilçesinde atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik bir binayı tadil edecek ve altyapısını çağrı merkezi yatırımına uygun hale getireceğiz. Sonraki adımda en fazla istihdam garantisi sunan özel sektör yatırımına bu binayı kiralayacağız. Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesiyle Diyarbakır Teknokent’teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracağız. Bu laboratuvar, Diyarbakır ve bölge illerine uygun maliyetle hizmet verecek, ARGE çalışmalarını destekleyecek, üreticileri bilinçlendirecek ve tarımda genç girişimcilerin yetişmesini sağlayacak. Biz burada her yıl ortalama 400 üreticiye danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kurulacak laboratuvar sayesinde, firma başına tohum üretimini 6 bin tondan 15 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu proje aynı zamanda yerli ve milli tohum çeşitliliğini artırarak, sektörde ilave 2 bin istihdama da kapı aralayacak. Tarımsal kalkınmayı daha güçlü desteklemek adına, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin kapasitesini de güçlendireceğiz. Altyapı eksikliklerini giderip OSB’nin cazibesini artıracak ve doluluk oranını yüzde 100’e çıkaracağız. Diyarbakır’ı gastroturizmle de geliştirmek istiyoruz. Kuracağımız Gastro İnovasyon Merkeziyle, ilimizin yöresel ürünlerini ekonomiye kazandıracak, üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyecek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz."

"Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum"
Bölgeyi yıllarca bu gündemden uzak tutup, terörün karanlığında boğmaya çalışanların, geri kalmışlığı, mahrumiyeti, imkansızlığı bu bölgenin kaderi yapmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Bakan Mustafa Varank, "Bunlar tabi ki hala var. Ama biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgede terörün son bulması, huzurun hâkim olması, insanımızın refahının yükselmesi için canla başla mücadele ettik, ediyoruz. Hem kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi perçinleyecek hem de istismar alanlarını ortadan kaldıracak adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'ın gençlerini uyuşturucuyla ve çarpık ideolojileriyle zehirlemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu, inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz" dedi.
Bakan Mustafa Varank, imza törenin ardından Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi temel atma törenine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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