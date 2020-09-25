Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (3)

DHA

Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (3)


BAKAN VARANK, LİCE'DE MERMER FABRİKASININ AÇILIŞINA KATILDI 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'daki programının ardından Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışına katıldı. 35 milyon liralık yatırımla üretime başlayan ve 125 kişi istihdam eden fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, daha önce farklı şekilde anılan Lice'nin artık yatırım, üretim, istihdamla anılmaya başladığını söyledi.
Bölgeye yatırımların devam edeceğini ifade eden Bakan Varank, özellikle mermer ocaklarındaki üretimin hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını aktararak şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Amacımız buranın üretim ve ekonomi ile anılması. Çok güzel işlere öncülük ediyoruz. Bugün önemli müjdelerimiz oldu. Bu da müjdelerimizden biri. İnşallah paydaşlarımızın hepsi ile Valiliğimiz, milletvekillerimizle Diyarbakır'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz."
Fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır / Lice Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-09-25 17:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 389'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 389'uncu gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 387’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 387’nci gününde
HDP önündeki aileler, Kobani olaylarına ilişkin gözaltıları sevinçle karşıladı Evlat nöbetinde olan annelerden Ayşegül Biçer: "Bunlar hakkında yapılan işlemler bizi rahatlattı, bu sevincin tarifi yok. Sanki evladımı almış kadar sevindim"
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, Kobani olaylarına ilişkin ...
Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: "Canımızla terör ve teröristle mücadele eden Bakan Soylu'nun yanındayız"
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek 15 ...
Diyarbakırspor sevgisi AVM'lere yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor sevgisi AVM'lere yansıdı
Amedspor Trabzon deplasmanında
YEREL HABERLER Amedspor Trabzon deplasmanında
Bakan Varank, Diyarbakır’da Girişimci Destek Merkezinin temelini attı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Diyarbakır’da Girişimci Destek ...
Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu
Bakan Varank, Diyarbakır’da Sanayi Mektebinin açılışını yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "6-7 Ekim olaylarının sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler" "Türkiye’yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız"
YEREL HABERLER Bakan Varank, Diyarbakır’da Sanayi Mektebinin ...
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: "Allah hakkımızı bırakmadı" 7 ilde gerçekleştirilen Kobani olayları operasyonunda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 2014’teki olaylarda oğlu Hasan’ı kaybeden kendisi de yaralanan Mehmet Gökguz, evladının mezarı başında operasyonları değerlendirdi Mehmet Gökguz: "Anneler ağlamasın diyorsunuz anneleri ağlatıyorsunuz" "Onların hakkı cezaevidir meclis değil" "Bu kadar insanı öldürdünüz ne elde ettiniz, ne faydası oldu ve nereye yetiştiniz? Biz hala ayaktayız, siz perişan oluyorsunuz"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: ...
Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, ...
Bakan Varank Diyarbakır’da 7 projenin imza törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz” "Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesiyle Diyarbakır Teknokent'teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracağız" "Diyarbakır’ı gastro-turizmle de geliştirmek istiyoruz, Gastro İnovasyon Merkezi kuracağız" "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum"
YEREL HABERLER Bakan Varank Diyarbakır’da 7 projenin imza törenine ...
Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir
YEREL HABERLER Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, ...
Diyarbakır'da PKK operasyonunda eski HDP'li milletvekilleri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK operasyonunda eski HDP'li ...
Sözen’den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tam destek Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Bakan Soylu, gazilerimizin en büyük destekçisi, terör örgütlerinin en büyük düşmanı”
YEREL HABERLER Sözen’den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tam ...
Çocukları eğlendirip, tıraş ettiler
YEREL HABERLER Çocukları eğlendirip, tıraş ettiler
'Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırıyorlar'
YEREL HABERLER 'Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırıyorlar'
Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Diyarbakır’da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 6 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 sanığa müebbet ve 515'er yıl hapis
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 6 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 ...
Diyarbakır’da 1’i polis 6 kişinin şehit olduğu saldırıda karar açıklandı 2 sanığa birer kez müebbet ve 515 yıl 8’er ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1’i polis 6 kişinin şehit olduğu ...
Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini çadırdaki ailelerle paylaştı Evlat nöbetindeki ailelerden Fahrettin Akkuş, 5 yıl aradan sonra evladına kavuştu, çadırdaki ailelerin yanına koştu
YEREL HABERLER Terör pençesinden evladını kurtardı, sevincini ...
HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X