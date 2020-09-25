Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (3)



BAKAN VARANK, LİCE'DE MERMER FABRİKASININ AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'daki programının ardından Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışına katıldı. 35 milyon liralık yatırımla üretime başlayan ve 125 kişi istihdam eden fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, daha önce farklı şekilde anılan Lice'nin artık yatırım, üretim, istihdamla anılmaya başladığını söyledi.

Bölgeye yatırımların devam edeceğini ifade eden Bakan Varank, özellikle mermer ocaklarındaki üretimin hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını aktararak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Amacımız buranın üretim ve ekonomi ile anılması. Çok güzel işlere öncülük ediyoruz. Bugün önemli müjdelerimiz oldu. Bu da müjdelerimizden biri. İnşallah paydaşlarımızın hepsi ile Valiliğimiz, milletvekillerimizle Diyarbakır'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır / Lice Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-09-25 17:02:10



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