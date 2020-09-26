Diyarbakır'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, hızla yokuş aşağı inen minibüsün arkasına tutunup giden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yenişehir ile Bağlar ilçesini birbirine bağlayan alt geçitte dün akşam hareket halindeki şehir içi minibüse tutunan patenli genç, tehlikeye aldırmadan yokuş aşağı indi. Bir Patenli genç, bir süre sonra minibüsü bıraktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Taktığı kulaklıkla otomobillerin arasına karışan genç, daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-09-26 11:19:58



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