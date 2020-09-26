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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı

İHA

Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı

Diyarbakır'da, özel bir hastanede 6 gün önce hemşire olan eskini bıçakla yaralayan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay, 19 Eylül'de, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. (45) tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından Acil Servis'e götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için özel polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özel ekip yakaladı, hakim tutukladı
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekiple yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından emniyetten yoğun güvenlik önlemleri altından çıkarılan Murat Ç., bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Murat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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