Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı

Diyarbakır'da, özel bir hastanede 6 gün önce hemşire olan eskini bıçakla yaralayan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 19 Eylül'de, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. (45) tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından Acil Servis'e götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için özel polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Özel ekip yakaladı, hakim tutukladı

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekiple yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından emniyetten yoğun güvenlik önlemleri altından çıkarılan Murat Ç., bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Murat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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