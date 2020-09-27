Sözen ve Gündüz’den terör örgütlerine karşı mücadelede birlik çağrısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak açıklamada, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na terör örgütlerine karşı mücadelede birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Başkan Sözen ve Başkan Gündüz, terör örgütlerine karşı mücadele noktasında ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Son yapılan operasyonlarla gözaltına alınma kararında halen PKK terör örgütünün peşinden gitmek isteyen, onların fikirlerine ve kanlı eylemlerine çanak tutan görüşlerin olduğunu gördüklerini kaydeden Başkan Sözen ve Başkan Gündüz, “Sizleri kınıyoruz. Mücadele devam ederken geçmişteki olayların mahkeme kararıyla gözaltına alınan Sırrı Süreyya ve diğerleri için rahatsızlık duyan siyasilere ve terör örgütü yandaşlarına sesleniyoruz, şehit aileleri ve gaziler olarak devletimizin bu haklı mücadelesinin yanındayız ve destekliyoruz. Daha dün geçmişte Kobani olaylarında 52 vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demirtaş denen adama arka çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında Demirtaş’ın sözlerini desteklemiş ve 'bunlar Demirtaş için madalyadır' demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyoruz. O kadar can vermiş vatan evlatlarının masum vatandaşların ocaklarına ateş düşüren hainlerin hesabı sorulsun istiyoruz. Bu yapılan mücadelenin canla başla arkasındayız. Şehit aileleri olarak bazı siyasilerin yapmış olduğu açıklamaları yersiz buluyoruz ve onlara çağrımız var. Vatanınızı, bayrağınızı, milletinizi seviyorsanız Allah rızası için gelin terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadeleye destek verelim” dedi.



“HDP’nin PKK’nın arka bahçesi olduğunu açık açık söylüyoruz”

Siyasi parti liderlerinden başta Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan’a ve diğerlerine teröre karşı birlik olunması çağrısında bulunan Sözen ve Gündüz, açıklamalarının devamında şunlara yer verdi:

“PKK’nın arka bahçesi olan kravatlı HDP’liler olduğunu siz de bütün millet de biliyor. Teröre karşı PKK ve diğer örgütlere karşı yapılan mücadeleye köstek değil destek veriniz. HDP’nin hapiste yatan başkanı Selahattin Demirtaş Meral Akşener’e çağrı yaparak ‘Cezaevinden çıkarsam neden bir kahvaltı programı olmasın’ demişti, Demirtaş’ın bu çağrısına İyi Parti neden bir tepki göstermedi. Bu ülkede başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu 5 Ocak 2016 tarihinde yaptığı bir açıklamada 'HDP terörün, hendeğin, şiddetin savunucusu olmanın hesabını verecek. HDP bu hendek siyasetinin bedelini ödeyecek, kazdığı hendeğe kendileri düşecek. Teröristlere bedeli olduğu gibi HDP’ye de bir siyasi maliyeti olacaktır.' O gün bu açıklamayı yapan dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ne yazık ki bugün gözaltına alınan HDP’lilere yapılan hukuki değil diyor ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Hiçbir siyasetçinin PKK propagandasına destek vermesi uygun olmayan davranışlardır. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve tüm kurumlarıyla tek vücut olan devletimizin teröre karşı mücadelelerinin yanında olmak bu ülkede yaşayan herkesin asli görevidir. Biz şehit ve gazi aileleri olarak HDP’nin PKK’nın arka bahçesi olduğunu açık açık söylüyoruz. Sizleri de bu mücadelenin yanında görmek istiyoruz. Memleketin yönetimine talipseniz, samimiyseniz korkmayın. PKK bir terör örgütüdür ona kim destek veriyorsa vatan hainidir. Binlerce şehidin hesabı kanunlarımızın nezdinde sorulacaktır. Bu aziz millet bu toprakları şehit vererek kazanmıştır. Bizleri PKK ve diğer yandaşları bu mücadeleden vazgeçiremeyecektir. Ülke içerisinde ve yurt dışında yapılan amansız mücadelenin yanındayız, destekliyoruz. Bu mücadeleye köstek olanları kınıyoruz ve bu millet gereken cevabı verecektir. Bizler yapılan operasyonları ve gözaltıları doğru, haklı buluyoruz. Sizleri de bu konuda bu saflara davet ediyoruz. Üç beş oy uğruna gündemde kalma uğruna talihsiz açıklama ve beyanlardan kaçınmanızı talep ediyoruz. Hiçbir suretle hiçbir haklı gerekçeniz PKK terör örgütüne ve yandaşlarına PKK’nın arka bahçesi olan HDP’ye destek vermenizin gayesi olamaz. Kanlı terör örgütlerinin yanında olmanız sizlere siyasi bir kazanç sağlamanın tam aksine zarar vermektedir. Ülke birlik ve beraberliği için terör örgütleri mücadelesinde siyasi birliğe davet ediyoruz.”

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