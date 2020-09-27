Tarihi On Gözlü Köprü'de maske ve sosyal mesafe unutuldu

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye gidenlerin çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Mervaniler tarafından 1065 tarihinde yaptırılan ve Kırklar Dağı'nın eteğinde Dicle nehrinin iki yakasını birbirine bağlayan Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü, yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'daki en önemli uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Hafta sonları kentte yaşayanlar da zamanlarını geçirmek için tarihi köprüyü tercih edince oluşan kalabalıkta sosyal mesafe unutuldu. Vatandaşların çoğunluğunun maske kuralına uymadığı tarihi alanda, güvenlik güçleri sık sık denetim yaptı. Maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-09-27 18:06:42
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