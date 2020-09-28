Bağ kültürü Bağ Evi Projesi ile canlandırılıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçeye adını veren bağ kültürünü yaşatmak ve geliştirmek amacıyla Bağ Evi Projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bağlar Belediyesi, ilçede değişime imza atmaya devam ediyor. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine’ye gönderilen gül çeşitleri ve gül suyunun yetiştiği Diyarbakır’da yıllar sonra 25 gül çeşidinin toprakla buluştuğu gül bahçesi oluşturarak dikkatleri üzerine Bağlar Belediyesi, şimdi de ilçeye adını veren bağ kültürünü yeniden canlandırmanın uğraşı içerisinde. Adı türkülere konu olan, ilçeye de ismini veren bağ kültürü için 30 bin metrekarelik alanda bağ evi oluşturuluyor. Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde inşa edilecek projede yöreye ait üzüm çeşitlerinin yanı sıra yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme alanları olacak.



“Diyarbakır’ın önemli bir kültürünü yaşatacağız”

Proje için çalışmaların devam ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 buçuk yılda ortaya çıkarmış oldukları değişimi bu güzel proje ile anlamlı hale getireceklerini söyledi. Beyoğlu, “Allah’a hamdolsun ilçemizde artık huzur ve hizmet var. İlçemizi geliştirmek için kafa yoruyor ve bunun için projeler geliştiriyoruz. Bağ Evi Projemiz hem üzüm çeşitlerinin yetişeceği bağ evi hem de oyun ve dinlenme alanlarının yer alacağı park şeklinde olacak. Diyarbakır’ımızın önemli bir kültürünü burada yeniden canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

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