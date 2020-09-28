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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖF ikinci üniversite kayıtları 15 Ekim’e kadar sürüyor

İHA

AÖF ikinci üniversite kayıtları 15 Ekim’e kadar sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar internet ortamından yapılmaya devam edeceği kaydedildi.
İkinci üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabiliyor.
Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ‘Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile ekampüs platformunda video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor.
İkinci üniversite programlarına online başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere internet sitesi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.

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