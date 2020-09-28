Diyarbakır'da yasağa rağmen halaylı sokak düğünü



Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR merkezde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan sokak düğününde, çoğu maskesiz onlarca kişi, halay çekti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül'den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirildi. Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu da aynı doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini yasakladı. Yasağa rağmen kent merkezinde bir mahallede, dün akşam, çok sayıda kişinin katılımıyla sokak düğünü yapıldı. Çoğu kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı düğünden anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çoğu maskesiz onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-09-28 11:22:42



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