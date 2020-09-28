Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Fotono21 Fotoğraf Derneği gönüllü üyelerinden oluşan bir heyet Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde pirinç hasadını fotoğrafladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde Karacadağ pirinç hasadını çeken Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri bir birinden güzel kareler yakaladı. Pirinç toplamaya Kahramanmaraş'tan gelen işçiler hasat devam ederken çeken fotoğraf sanatçıları gün boyu çekim yaptı. On gündür hasada başladıklarını söyleyen Kahramanmaraşlı Ömer Gümüş "Pirinçleri orak ile biçip topluyor, sonra şelek ile çekip bir araya getiriyoruz. Topladığımız ürünleri biçerdövere atıp pirinci ayıklıyoruz. İki gündür Diyarbakır'dan gelip çalışma esnasında fotoğraflarımızı çeken Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu'na, Tarım ve İnsan Atölyesi sorumlusu Mesut Bektaş'a ve dernek üyelerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Veysi Arcagök, dernek olarak 15 ekimde açacakları 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergileri için pirinç hasadını iki gün boyunca çektiklerini söyledi. Arcagök, "Çok güzel kareler elde ettik. Çektiğimiz fotoğraflardan baskı alıp hasatta çalışan işçilere verdik. Böylelikle aramızda bir gönül bağı oluştu" diye konuştu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Tarım ve İnsan Atölyesi sorumlusu Mesut Bektaş ise çektikleri pirinç fotoğrafları ile birlikte 15 ekimde açacakları serginin çekim bölümünü tamamladıklarını söyledi. Bektaş, "Fotoğraflarımız baskıdan sonra sergi için hazır hale gelecek" şeklinde konuştu.

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