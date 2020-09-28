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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 390'ıncı gününde

İHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 390'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 390’ıncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti, 390'ıncı gününde de devam ediyor. HDP il başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman'ın geri dönmesini istedi. Oğluna çağrıda bulunan Elhaman, "Bir yıldan fazladır burada nöbet tutuyoruz, halen haber alamadık. 1 buçuk yıldır çocuktan hiçbir haber alamamışız. HDP ve hiçbir milletvekili bize açıklama yapmıyor, artık biz de şaşırdık. Oğlum neredeysen Türk devletine, askerine sığın hiçbir ceza yok. Çocuğu giden herkes gelip sahip çıksın, 17 tane çocuk geldi hepsi annesi ve babasının yanında. Bizim çocuktan da inşallah bir haber gelir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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