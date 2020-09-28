Avukat eşini öldüren doktor kocaya ağırlaştırılmış müebbet



Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 19 Mayıs 2019'da boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45), yargılandığı davada, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Issı'ya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin ardından Islı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada, bugün karar duruşması yapıldı. Sanık Issı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Boylu'nun annesi Türkan Boylu, avukatları Cihan Aydın, Hatice Demir, Serdar Özer, Öykü Çakmak ve Sinan Tanrıkulu ile Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanık Issı'nın iddianamede geçen 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'HİÇBİR DOKTOR KENDİ KARİYERİNİ VE AİLESİNİN GELECEĞİNİ BİR ANLIK HİDDETLE YOK EDEMEZ'

Sanık Issı, SEGBİS ile yaptığı savunmasında pişman olduğunu beyan ederek, şunları söyledi:

"Bu olayı bilinçsiz şekilde fiziken yapmama rağmen pişmanım, bütün insanlıktan özür diliyorum. Hiçbir doktor kendi kariyerini ve ailesinin geleceğini bir anlık hiddetle yok edemez. Öncelikle hakkımda ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasının ve iyi hal indiriminin uygulanmasın talep ederim. Müzeyyen ile birlikte ölen ben ve çocuklarımın geleceğidir. Pişmanım. Üzgünüm."

Mahkeme heyeti, savcı, sanık Issı ile avukatı ve Boylu'nun avukatlarının beyanını aldıktan sonra Issı hakkında kararı açıkladı. Kararda, sanık Issı'ya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN

2020-09-28 14:22:12



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