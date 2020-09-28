HDP önündeki eylemde 392'nci gün



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 392'nci günde de sürdürdü. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, 392 gündür HDP önünde eylemde olduklarını ve çocuklarını almadan buradan gitmeyeceğini belirterek, "HDP 2014-2015'te çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderdi. Bu yıllarda HDP terör estirdi. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar kandırıldı ve götürüldü" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU

Hacire Akar´ın oğlu Mehmet´in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan´ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran´ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan´ın kızı Pelda, Melik Aslan´ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan´ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak´ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar´ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş´ın oğlu Ramazan, Sever Fidan´ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin´in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan´ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17´ye çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'HDP 2014-2015'TE ÇOCUKLARIMIZI KANDIRIP DAĞA GÖNDERDİ'

Diyarbakır'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Aydın, "HDP 2014-2015'te çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderdi. Bu yıllarda HDP terör estirdi. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar kandırıldı ve götürüldü. 14-15 yaşlarındaki çocuklara artık karışmayın. HDP milletvekillerine sesleniyorum artık yakamızdan düşün. 40 yıldır kanımızı kuruttunuz. Biz, perişan haldeyiz. Eylemimde kararlıyım, kesinlikle bir yere gitmiyorum. Eğer oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan, güvenlik güçlerine teslim ol. Bu HDP'den, PKK'dan hayır gelmez. Bunlar Kürtlerin kanı üzerinden rant yapıyorlar. O yüzden güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-09-28 16:15:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.