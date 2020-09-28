Kaymakam Çelik'ten anız uyarısı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, hasadın ardından anız yakmamaları konusunda çiftçileri uyardı.

Kaymakam Belediye Başkan Vekili Çelik, vatandaşların anız yangıları konusunda duyarlı olması gerektiğini bildirdi. Türkiye'de ve ilçede anızların bilinçsizce yakılabildiğini belirten Kaydeden Çelik, anız yakmanın geleceği yakmakla aynı anlama geldiğini kaydetti. Arazide ekim yapılabilmesi için anızların temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Çelik, "İlçemizde anız yakmalarını önlemek için Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat teknik elamanlarınca oluşturulan 2 ekip ile sürekli sahada denetim ve inceleme yapmaktayız. Bu denetimlerde anız yakılan tarlaları yerinde ve uydu üzerinde tespit edip, ilgililer hakkında idari yaptırım yapılması için düzenlenen kroki, ÇKS kaydı ve anız yangın tespit tutanağını dosyalayıp İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu ilgili maddelerince işlem yapılması için ayrıca anız yakılan yer ormana bitişikse Orman İşletme Müdürlüklerine 6831 sayılı Orman Kanununa göre işlem yapılmak üzere gönderiyoruz. Öncesinde teknik personellerimizce tüm köylerimize gidilerek anı ile ilgili yayım çalışması ve bilgilendirmesi yapılmış olup anızın zararları ve toprakta yaptığı tahribat anlatılmıştır. İlçemiz müdürlüğünce 2016 yılında 30 parsele 3 bin 320 dekar alana, 2019 yılında 26 parselle 8 bin 114 dekar alana gerekli işlem yapılmıştır. 2020 yılı itibariyle şu ana kadar 20 dosyaya yaklaşık 600 dekar alanla ilgili işlem süreci devam etmektedir" dedi.



"Anız yakmak suçtur"

Kaymakam Çelik, anız yakmanın suç olduğunu kaydederek, "Anızların yakılması hem tabiata hem çevreye hem de toprak ve su kaynaklarımıza büyük zararlar vermektedir. Erozyona sebep olmaktadır. Anızın yakılmasıyla sadece anızlar yok olmakla kalmamakta toprağı besleyen organik atıklar ve mikroorganizmalar da yok olmaktadır. Anızların arasında kalan yüzlerce binlerce canlı da yanmaktadır. Anızı yakan insanların biran için kendilerini yanan anızın ortasında kalmış o canlıların birinin yerine koyması bile olayın vahametini daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Diğer taraftan anız yakmak yürürlükteki mevzuatımıza göre suçtur ve cezalandırılmaktadır" diye konuştu.

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