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Diyarbakır'daki STK'lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"

İHA

Diyarbakır'daki STK'lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"

Diyarbakır'da Sivil toplum Pandemi Koordinasyonu, korona virüse karşı uyarı yaparak dikkat edilmemesi durumunda zor zamanların kendilerini beklediğini açıkladı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi ve kentteki STK’lar, korona virüse ilişkin alınması ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair açıklama yaptı. Türkiye’de ve özelde Diyarbakır’da korona virüs salgınının artarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan önlemler, önlemlere uyumu içeren bir dolu sorun tüm bu kontrol dışı görüntünün temel gerekçelerini oluşturmaktadır. Kentimiz hastanelerinde korona virüs vakaları için ayrılan yataklar hemen hemen dolmuş, yoğun bakım yatakları için ameliyathanelerin dönüşümü yapılmış ancak tedavi olanakları kentimiz için sınıra dayanmış görünmektedir. Tüm bu kısıtlılıklarla beraber havaların soğuması kapalı mekanlarda kalabalık ortamların oluşmasına neden olacak ve enfeksiyon hastalıklarının artışı için tetikleyici faktör halini alacaktır. Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi beklemektedir. Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, sadece açıklamalarıyla değil aktiviteleriyle de temsil ettiği grupların ve toplumun salgınla baş etme becerisini arttırmaya çalışan STK'ların son dönem değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Salgın bu kadar etkili bir haldeyken üzerinde sorumluluk hisseden STK’lar olarak yapılabilecekler ve yapabileceklerimiz konusunda daha uzun ve planlı çalışmalar yapmaya karar verdik. Toplum sağlığını ilgilendirecek tüm süreçlerde bilgilendirme, uyarma ve salgınla mücadele olanaklarının arttırılmasını içerecek bir çalışma planı ortaya çıkarmayı hedefledik. Organize Sanayi Bölgesinde ve diğer sanayi sitelerinde işçi sağlığından, esnafların işyerlerine varana kadar çalışma alanlarında büyüyen sorunlar görmekteyiz. Kamusal toplu kullanım alanlarının salgın için önemli olduğunu biliyoruz" denildi.
Hem kamu idaresine hem de Diyarbakır halkına önerileri ve yapabileceklere dair bir yol haritalarının olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk etapta acil yapılacaklar, kamu idaresine çağrımız, salgının önüne geçebilmek için kamusal alanların kullanımı ve toplu etkinliklerin yapılma biçiminin yeniden düzenlenmesi gerekir. Sağlık tesislerinde ortaya çıkan eksikliklerin hızla giderilmesi, yataklı ünite için gerekli ek, taşınabilir hastane benzeri yapıların kurulumu için planlama yapılması lazım. PCR olanaklarının yaygınlaştırılarak temaslıları içerecek şekilde yapılması önemlidir. Barınma koşulları yetersiz olan, gelir düzeyi düşük ve beslenme olanakları kısıtlı olan insanlara gerekli desteklerin sağlanması gerekir. Korona olmuş ailelerin izolasyon sürecinde yaşayacağı temel ihtiyaçların karşılanması, hijyen kitlerinin temin edilerek muhtarlıklar ya da başka kamu organizasyonları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önemlidir. Toplu ulaşımla ilgili mesafe denetlemelerinin yürütülmesi, toplu özel ulaşım araçlarına gereken desteklerin sağlanması, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet yürüten sanayicilere işçi taşıma ve iş yerlerini dezenfekte etmeleri konusunda gerekli desteklerin sağlanması gerekir. Sağlık çalışanlarının maddi ve manevi olarak desteklenmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek ve tükenmişlik sendromu nedeniyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Toplu kullanım alanlarında mesafeyi koruyarak ve maske takarak hijyen kurallarına uyalım, başkalarının haklarına ne kadar saygılı olduğumuzu gösterelim. Çarşıda, pazarda, parkta, otobüste, kafe ve restoran gibi yerlerde bunlara azami özen gösterelim. Çalıştığımız yerlerde başkalarının zarar görmesini engelleyecek şekilde davranalım. İzolasyon kurallarına uyalım. Korona virüs en fazla aile içinde bulaşıyor. Bunun farkında olalım. Dayanışmaya önem verelim. Kentimiz dayanışmanın en güzel örneklerini her zaman göstermiştir. Hastalık bulguları varsa ertelemeden sağlık kuruluşlarına başvuralım. Tedavi süresince evden çıkmayalım. Sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir iş yaptığını bilerek hareket edelim. Şiddete asla izin vermeyelim. Planlarımız 'Sağlık Gönüllüleri' adıyla tüm kentte bilgilendirme faaliyetlerine başlanacak. Organize Sanayi Bölgesinde ve Küçük Sanayi Sitelerinde 'Pandemi işçi sağlığı kurulları' ile çalışmaya başlanacak. Şehrin belirli noktalarında bilgilendirme, hijyen ürünü dağıtımları ile farkındalık oluşturulacak. Gelir düzeyi düşük mahallerde ihtiyaç sahiplerine hijyen ürünlerinin dağıtılması sağlanacak."

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