Kaymakam Kılınç güvenlik güçlerine maske dağıttı

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Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Muhammet Deniz Kılınç, güvenlik güçlerini ziyaret ederek maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yurt genelinde kapsamlı uygulanan korona virüs denetimleri Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç öncülüğünde gerçekleşiyor. Daha önce katıldığı korona virüs denetimlerinde insan sağlığı için, korona virüs tedbirlerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kılınç, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı uygulama noktalarını ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu. Fedakarca çalışan, vatan nöbeti tutan asker ve polislerin sağlığını da unutmayan Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ziyaret ettiği görevi başındaki personellere maske dağıttı.

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