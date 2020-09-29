Diyarbakır’da ödüllü kütüphane 24 saat hizmet verecek

Diyarbakır'da bulunan ve mimarisi ile İspanya'da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi, 24 saat hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 81 ilde 24 saat açık kütüphane uygulaması Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan ve Diyarbakır’ı yansıtan mimarisi ile İspanya'da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesinde başladı. 24 Eylülden itibaren, içerisinde barındırdığı 1 milyon kitapla 10 bin metrekare alanda 24 saat hizmet vermeye başlayan kütüphanede ziyaretçilere gece yarısı kuru pasta ve çay gibi ikramlar da sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.