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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözen ve Gündüz’den Bakan Soylu’ya destek açıklaması

İHA

Sözen ve Gündüz’den Bakan Soylu’ya destek açıklaması

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aldırdığı tedbirler sayesinde dağa katılımların durduğunu, bu durumun PKKHDP ve insan ticaretinden para kazanan uluslararası şer odaklarının kimyasını bozduğunu belirtti.
Başkan Sözen ve Başkan Gündüz, terör örgütlerine karşı mücadele noktasında ortak açıklama yaptı. Devletin terörle ve teröristle amansız bir mücadele verdiğini ve tabiri caizse bütün terör örgütlerine diz çöktürdüğünü kaydeden Sözen ve Gündüz, "Ülke sınırları içerisinde terörle mücadeleyi yürüten kurum İçişleri Bakanlığımızdır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun içerdeki ve dışardaki şer odaklarınca, ülke düşmanlarınca hedef alınması asla tesadüf değildir. Peki kimler niçin Süleyman Soylu’yu hedef alıyorlar. Süleyman Soylu Bakanımızın emir ve komutasında terörle ve teröristle mücadele eden Jandarma, polis ve güvenlik korucuları adeta terör örgütü PKK ya kök söktürüyorlar. 40 yıllık terörle mücadele tarihimizin en büyük darbeleri Bakanımızın emir ve komutasında vurulmuştur. Bundan dolayı PKK’lılar, onların siyasi uzantıları olan HDP’liler, PKK ve HDP’yi besleyen içerdeki ve dışardaki şer odakları, onların destekçisi diğer partiler Süleyman Soylu’ya karşı amansız bir olumsuz propaganda yürütmektedirler. Bakanımızın emir ve direktifleri ile terör örgütü PKK’nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu baronlarına tarihin en büyük darbeleri vurulmuştur. Uyuşturucu ticareti yapanlar ve arkasındaki ağa babaları Bakanımızdan ciddi bir rahatsızlık duymaktadırlar. Bakanımızın aldırdığı tedbirler sayesinde Dağa katılımlar durmuş, dağda çocukları olan aileler PKK ve HDP’ye meydan okuyarak çocuklarını dağdan indirmek için evlat nöbetine başlamışlardır. Bu durum PKK, HDP ve insan ticaretinden para kazanan uluslararası şer odaklarının kimyasını bozmuştur. Bu şer odakları da sürekli Bakanımıza saldırmaktadırlar" dedi.

"Bakanımızın sonuna kadar yanındayız"
Devletin vatandaşlara hizmet için gönderdiği mali kaynakları PKK terör örgütüne aktaran, halka hizmet etmek yerine terör örgütlerine eleman kazandırma merkezleri haline getirilen HDP’nin elindeki belediye başkanlarının görevlerinden yargı tarafından uzaklaştırılarak onların yerine kayyım atanması ile birlikte PKK’nın en önemli gelir kaynağının kesildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK'ya eleman temin eden belediyeler bunu yapamaz hale getirilerek halkın verdiği vergilerle vatandaşa ciddi anlamlar hizmetler yapılmaya başlandı. Vatandaşlarımız devletin şefkatini merhametini görerek hizmet belediyeciliği ile tanışmış oldu. Bu durum HDP, PKK ve işbirlikçilerini ciddi anlamda rahatsız etti. Bu şer odaklarını bunu hazmetmeyerek bunun üzerinden Bakanımıza saldırıyorlar. Bakanımıza saldırmalarının bir diğer önemli nedeni ise 15 Temmuz darbesinden sonra Bakanımızın emirleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı birimlerine sızmış mülki idare amiri konumunda olanlar ile emniyet ve jandarma teşkilatından ciddi anlamda FETÖ'cüler temizlenmeye başlandı. Emniyet ve jandarma teşkilatının nerdeyse yarısı ihraç edildi, açığa alındı. Bunun Üzerine sevinen şer odakları bu teşkilatlar bir daha asla toparlanamaz beklentisi içerisine girdiler. Fakat Bakanımızın ve ekibinin ciddi ve titiz çalışmaları sonucu emniyet ve jandarma teşkilatı eskisinden çok daha güçlü ve kurumsal bir kimliğe kavuşturuldu. FETÖ atıklarından temizlenen bu kurumlar güvenlik korucularımızın da desteğiyle yurt içinde terörle mücadelede adeta tarih yazmaktadırlar. Bu durum FETÖ'cüleri adeta çılgına çevirtmiş ve FETÖ'cüler tarafından bu işlerin mimarı olan Bakanımız Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı hedef haline konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında terör örgütlerinin sözcüsü konumunda olan sözde milletvekilleri Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının titiz çalışmaları sonucunda suç unsurları ortaya konularak yargı karşısına çıkarılıp milletvekillikleri düşürülerek hakkettikleri cezaları almalarının sağlanmasıyla adeta çılgına dönen HDP’liler PKK’lılar Bakanımız Süleyman Soylu’yu bu olaylar üzerinden hedef tahtasına oturtmaya çalışmaktadırlar. Terör yanlılarının ve destekçilerinin sokaklara çıkıp kargaşa ve kaos çıkarmalarının önüne geçilerek vatandaşımızın huzur ve Barış içerisinde yaşaması için gerekli tedbirler ve önlemler alındı."

"Terörü bu ülke topraklarından tamamen temizlemeden uyumayı kendisine haram kılmıştır"
Bakan Soylu’nun kararlı tutumunun, dik duruşunun bu örgüt sempatizanlarını çıldırtmaya yettiğini dile getiren Sözen ve Gündüz, "Bunun üzerinden Bakanımıza yönelik özellikle sosyal medya üzerinde ciddi saldırılar yapılmaktadır. Ayrıca Bakanımız gecesini gündüzüne katarak gerek trafik, gerek asayiş, gerek AFAD, gerekse sosyal projelerle Bakanlığı baştan aşağıya yenileyerek vatandaşımızın huzur ve rahatı için her türlü fedakarlığı yapmaktadır. Bunu hazmetmeyen ülke düşmanları durmadan işlerini, güçlerini bırakarak Bakanımız Süleyman Soylu’ya saldırıyorlar. Bütün dünya biliyor ki Süleyman Soylu yerlidir, millidir, vatanseverdir, cesurdur, zekidir ve çalışkandır. Bu tutumuyla terör örgütlerini adeta kudurtmaktadır. Bütün terör örgütleri, arkasındaki şer güçleri, içteki ve dışardaki iş birlikçileri bilmelidir ki ne olursa olsun Süleyman Soylu ne terörle mücadeleden ne uyuşturucu ile mücadeleden ne de ülkemizin altını oymaya çalışanlara karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Terörü bu ülke topraklarından tamamen temizlemeden uyumayı kendisine haram kılmıştır. Kim Süleyman Soylu’yu bu haklı mücadelesinden dolayı eleştiriyorsa, hakaret ve tehdit ediyorsa, iftira atıyorsa bizim nazarımızda teröristtir. Kim ne derse dersin biz şehit aileleri, gaziler olarak şehitlerimizin acısını yüreğinde taşıyan, biz şehit ailelerinin ve gazilerin dertleriyle dertlenen, teröristlere ve iş birlikçilerine vurduğu darbelerle içimizi rahatlatan, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Bakanımızın sonuna kadar yanındayız. Gerekirse bu uğurda can veririz ama Bakanımıza asla laf söyletmeyiz. Allah, Bakanımızdan ülkemize yaptığı hayırlı hizmetlerden dolayı razı olsun" dedi.

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