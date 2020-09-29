Bakan Soylu 18'inci kavuşmayı duyurdu, oturma eylemindeki ailelerin umudu arttı



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 393'üncü günde de sürüyor. Oturma eylemindeki ailelerden 17'si güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla teslim olan çocuklarına kavuşurken, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 18'inci kavuşmanın gerçekleşeceğini açıklaması sonrası oturma eylemindeki ailelerin umudu arttı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

BAKAN SOYLU DUYURDU AİLELERİN UMUDU ARTTI

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış ve oturma eylemini sürdüren ailelerden 17'sinin evladına kavuşması diğer aileleri umutlandırdı. Dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından "Diyarbakır Anneleri'nin 18'inci kavuşması İnşallah yarın gerçekleşiyor" paylaşımıyla, eylemdeki ailelerin ümitleri de arttı.

'BU ZAFER ÇADIRIN VE BİZİM OLACAK'

Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, emeklerinin boşa gitmediğini belirterek, "18 evladımız geldi. Sanki benim oğlum geldi. Sevinçliyim. Bu zafer bizim olacak, çadırın olacak. Bu artık bitti. Herkesin çocuğu gelecek. Başka alternatifi yok. Bu aileler, çocuklarını almadan buradan gitmeyecek. Kış veya hastalık dinlemiyoruz. Allah'ın izniyle bu çocukların hepsini alacağız. Buradan Diyarbakır halkına sesleniyorum. Artık uyan Diyarbakır. Yeter artık 41 sene etti. Bu çocuklarımızı alacağız" dedi.

'SANKİ BENİM EVLADIM GELDİ'

2015 yılında Van'da 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, çocukların kavuşmasıyla mutlu olduklarını ve kendi çocuklarının da gelmesi temennisinde bulunarak, "Sanki benim evladım geldi. O kadar sevindik. İnşallah bunun sonu gelecek ve diğer anneler gibi biz de evladımıza kavuşacağız" diye konuştu.

İstanbul Sultanbeyli'de 2014'te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetinde olan Türkan Mutlu da, 18'inci ailenin kavuşacağı haberini aldıklarını ve bu sayede annelerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Diyarbakır'da, 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan ise, çocukların gelmesine çok sevindiklerini, gelen çocuğun da kendi evlatları olduğunu kaydederek, kızı Aysun'a teslim olması çağrısında bulundu.

HDP'LİLER İLE EYLEM YAPAN AİLELER ARASINDA GERGİNLİK

Evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında parti binası girişinde gerginlik yaşandı. Parti binasına girmek isteyen aileleri, güvenlik önlemi alan polisler engelledi. Evlat nöbetindeki Celil Bekdaş, HDP'lilere seslenerek, "Evlatlarımızı alacağız, biz burada eylemimizi sürdüreceğiz' dedi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı parti binası önünde bekleyiş sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-09-29 12:07:33



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