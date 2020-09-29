Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı

DHA

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamayı yapan Tüm Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Cihan Okçu, sağlık çalışanlarının fedakarlık karşısında görmüş oldukları şiddettin kendilerini hayrete düşürdüğünü belirterek, "Bizler sağlık sendikaları olarak şiddetin her türlüsünü esefle kınıyoruz" dedi.
Diyarbakır'da Tüm Sağlık İş Sendikası, Tüm İş Konfederasyonu, Huzur Sağlık Sen, Şehit Gazi-Sen Sağlık ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri önünde bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Tüm Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Cihan Okçu, koronavirüs salgınıyla mücadelenin yalnızca sağlık çalışanlarıyla yeterli olmadığını ve herkese görev düştüğünü söyledi. Sağlık çalışanlarının fedakarlık karşısında görmüş oldukları şiddetti kınadıklarını söyleyen Okçu, "Sağlık emekçilerimizin bu fedakarlığı karşısında son zamanlarda görmüş olduğu şiddet ise bizleri hayrete düşürmektedir. Bu bağlamda; Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerimize yapılan şiddet eylemine karşı yine yasalar ve önlemler sağlıkçılarımızı korumaya yetmemiş, sağlık emekçilerimiz kendi imkanları dahilinde kurdukları barikat sayesinde şiddet eyleminden kendilerini muhafaza etmişlerdir. Keza yine bir sağlık emekçimizin maskesini takmayan bir vatandaşı uyarması üzerine gözünü kaybedecek noktaya gelmesi, sağlıkta şiddetin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Bizler sağlık sendikaları olarak şiddetin her türlüsünü esefle kınıyoruz" dedi.
Okçu, Cumhurbaşkanlığı'nın esnek çalışma genelgesiyle hastaneye geliş gidişlerin minimize edilmesine olanak verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Dicle Üniversitesi Hastane Yönetim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesinin aksine karar alarak, çalışanlar arasında eşit uygulama ilkesinin ihlal edildiğini, bunun düzeltilmesini talep ettiklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2020-09-29 17:52:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
YEREL HABERLER Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
Diyarbakır’da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Diyarbekirspor yeniden Şenol Demir’e emanet
YEREL HABERLER Diyarbekirspor yeniden Şenol Demir’e emanet
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu Acılı anne kavuşma sırasında oğlunun bacaklarına kapandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor Evlat nöbetindeki ...
Silvan'da trafik denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Silvan'da trafik denetimleri sıklaştırıldı
HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma
HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma
Bağlar Belediyesi kendi asfaltı ile ilçeyi ihya etti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kendi asfaltı ile ilçeyi ihya etti
Diyarbakır'da karantinada olması gereken 2 kişi seyahat ederken yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da karantinada olması gereken 2 kişi ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 391’inci gününde Basın açıklaması yapmak isteyen aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 391’inci ...
Bakan Soylu 18'inci kavuşmayı duyurdu, oturma eylemindeki ailelerin umudu arttı
YEREL HABERLER Bakan Soylu 18'inci kavuşmayı duyurdu, oturma ...
11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son buldu
YEREL HABERLER 11 yıllık bebek hasreti duyulan kalp atışıyla son ...
Sözen ve Gündüz’den Bakan Soylu’ya destek açıklaması
YEREL HABERLER Sözen ve Gündüz’den Bakan Soylu’ya destek açıklaması
Diyarbakır’da ödüllü kütüphane 24 saat hizmet verecek
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ödüllü kütüphane 24 saat hizmet verecek
Kaymakam Kılınç güvenlik güçlerine maske dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Kılınç güvenlik güçlerine maske dağıttı
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
YEREL HABERLER 90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye ...
Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ...
Diyarbakır’da 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da 4'üncü kattaki yangında mahsur kalar 6 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4'üncü kattaki yangında mahsur kalar 6 ...
Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporlarına yoğun ilgi
Bilgi Evi’nden öğrenci ve velilere oryantasyon eğitimi
YEREL HABERLER Bilgi Evi’nden öğrenci ve velilere oryantasyon ...
Diyarbakır'daki STK'lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki STK'lardan korona virüse karşı ortak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X