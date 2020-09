Şehit ailelerinden PKK ile işbirliği içerisindeki Ermenistan’a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Ermenistan'ın PKK iş birliği ile Azerbaycan saldırılarını sert dille kınadı. Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada Karabağ’da can Azerbaycan bayrağı dalgalanmadıkça uykunun haram olduğu belirtildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz ortak açıklama ile PKK ile işbirliği içindeki Ermenistan'ı kınadı. Ermenistan'ın PKK iş birliği ile Azerbaycan’a yapılan saldırıları kabul etmediklerini, Ermenistan'ın PKK ile işbirliği içerisinde yeni planlar yaparak bir çok kirli oyuna imza attıklarını kaydeden Sözen ve Gündüz açıklamasında, son 10 günde 500 teröristin Ermenistan ordusuna katıldıklarını söyledi. Ortak açıklamada, "Yaklaşık 30 yıl önce terör devleti Ermenistan hak, hukuk tanımadan Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal etmiştir. Dağlık Karabağ civarındaki Yedi Rayonu işgal eden Ermeni çeteleri burada yaşayan Azerbaycan Türk’üne zulüm yapmış ve katliam gerçekleştirmiştir. Uluslararası hukuka karşı gelen Ermenistan sürekli provokasyon, taciz ve sivilleri hedef alan eylemler gerçekleştirmektedir. 28 Eylül sabah saatlerinde tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimizin üzerine ağır makineli silahlarla saldırması bardağı taşıran son damla olmuştur. Azerbaycan ordusu misliyle cevap verip 24 saat geçmeden 600’den fazla Ermenistan ordusunun askerlerini silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirmiştir. Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan devletinin ve milletinin yanında olduğunu tüm dünya kamuoyu ile paylaşmıştır” denildi.



TBMM’den saldırıyı kınama bildirisi

Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak başlattığı gerginlik sonucunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti TBMM Grup Başkan vekillerinin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, “TBMM de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül’de Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ayrıca bizler uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ Ermenistan’ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle gazi meclisimizdeki siyasi partiler olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet, gazilere acil şifalar ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.



"500 PKK’lı Ermenistan ordusuna katıldı"

TBMM’de grubu olan PKK, PYD, YPG'nin arka bahçesi olan HDP yine tarafını belli ederek PKK terör örgütü saflarında yer aldığı terör devleti Ermenistan’dan yana kullandığını kaydeden Sözen ve Gündüz, “Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu tescillenen HDP cephede Azerbaycan ordusuna en çok kurşun atanların bebek katili PKK’lı teröristlerin olduğunu çok iyi biliyor. Son 10 gün içerisinde PKK terör örgütüne mensup 500’den fazla terörist Ermenistan ordusuna dahil oldu. PKK terör örgütü ve Ermenistan’ın işbirliği ASALA ile Ermenistan işbirliği ile birebir örtüşüyor. Ermenistan ile birçok kirli senaryoya imza atan terör örgütü Azerbaycan ordusuna karşı direniş göstermesi mümkün değil. Çok yakın bir zamanda Azerbaycan toprakları işgalden kurtulacak ve bu coğrafyaya barış, huzur ve mutluluk gelecek. Son sözümüz Ermenistan Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmedikçe bu sorun çözülmez. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan derhal bu toprakları esas sahiplerine teslim etmelidir. Bu topraklara huzur gelene kadar bizler şehit yakınları ve terör gazileri olarak Azerbaycan ordusunda gönüllü olarak cepheye gitmek istiyoruz. Karabağ’da can Azerbaycan bayrağı dalgalanmadıkça uyku haram bize” şeklinde konuştu.

