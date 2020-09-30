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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzol: “Turan yeniden kurulacak"

İHA

İzol: “Turan yeniden kurulacak"

İzol aşiretinin sözcülerinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Araştırmacı Yazar Ramazan İzol, Ermenistan’ı sert bir dille eleştirdi.
İzol aşiretinin genç sözcülerinden Araştırmacı Yazar Ramazan İzol, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İzol, “Bu kıvılcım koca bir milleti uyandıracak ve özlenen turan yeniden kurulacak. Geçtiğimiz gün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan’ı bir kez daha kınıyorum. Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede Dağlık Karabağ’ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir. Türkiye devleti, barışçıl çözüm için yıllardır çok çaba sarf etti. Fakat bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli. İşgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız” dedi.

"Maket uçağımızı bile düşüremezler"
Ermenistan'ın, kendisine ait bir Su25 tipi savaş uçağının Türk F16'sı tarafından düşürüldüğüne yönelik açıklamasından kısa bir süre sonra yine Ermenilerin kendilerinin Türkiye’ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerine yönelik yaptığı iddiayı değerlendiren İzol, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin. Ermenilerin değil bizim savaş uçağımızı düşürmek, maket uçağımızı bile düşürmeye yüreği yetmez” diye konuştu.

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