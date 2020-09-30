Transferde son hamleler

Futbolda 20202021 sezonu ilk transfer dönemi 5 Ekimde sona erecek. Diyarbakır takımları, eksik bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sezona iyi başlamayarak geride kalan 2 haftada puan alamayan Amedspor, son olarak gurbetçi hücum oyuncusu Mesut Can’ı renklerine dahil etti. Amedspor’un 23 takviye daha yapmak için arayışlara devam ettiği kaydedildi. Misli.com 3. Lig 1.Grup ekibi Diyarbekirspor ise 23 mevkiye takviye yapmak için çalışmalar yapıyor. 5 Ekime kadar transferde somut gelişmeler olması bekleniyor.

Bu arada Amedspor, 3. hafta mücadelesinde 4 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Yeni Diyarbakır Stadyumunda Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

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