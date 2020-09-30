Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi Operasyonlarda terörün finans kaynağı kurutulurken, binlerce genç zehirlenmekten kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi Operasyonlarda terörün finans kaynağı kurutulurken, binlerce genç zehirlenmekten kurtuldu

İHA

Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi Operasyonlarda terörün finans kaynağı kurutulurken, binlerce genç zehirlenmekten kurtuldu

Diyarbakır’da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 97 milyon kök kenevirin 2 bin 236 ton esrara denk geldiği öğrenildi.
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu. 29 Eylül 2020 tarihinde icrasına başlanan Yıldırım7 narkoterörizmle mücadele operasyonunda 4 ton 57 kilogram esrar ile 2 bin 336 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kent genelinde ise 1 Ocak 30 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen narkoterör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 2 bin 236 ton toz esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, binlerce gencin zehirlenmesi de önlenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da 1Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri ...
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir ...
Transferde son hamleler
YEREL HABERLER Transferde son hamleler
HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Terörün pençesinden kurtulan 18 evlat, annelerin umutlarını arttırdı HDP önündeki aileler eylemlerine kararlılıkla devam ediyor “Ya çocuklarımız alacağız, ya da biz burada öleceğiz” "Ay yıldızlı bayrağın altında doğduk, ay yıldızlı bayrağın altında da öleceğiz"
YEREL HABERLER Terörün pençesinden kurtulan 18 evlat, annelerin ...
Türk hackerlar, Ermenistan bankasının sitesini erişime kapattı
YEREL HABERLER Türk hackerlar, Ermenistan bankasının sitesini ...
İzol: “Turan yeniden kurulacak"
YEREL HABERLER İzol: “Turan yeniden kurulacak"
Diyarbakır'da PKK operasyonu: HDP'li eski milletvekili ve 13 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK operasyonu: HDP'li eski ...
Diyarbakır’da terör örgütüne dev operasyon 14 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör örgütüne dev operasyon 14 gözaltı
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
YEREL HABERLER Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde
Diyarbakır takımları ligin oynanması yönünde görüş bildirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır takımları ligin oynanması yönünde görüş ...
35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce gözleri parladı Hayatında hiç kutlamadı, aniden karşısına çıktı
YEREL HABERLER 35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce ...
Sıtkı Usta Diyarbakır'la özdeşleşen soğuk baklavanın patentini aldı
YEREL HABERLER Sıtkı Usta Diyarbakır'la özdeşleşen soğuk baklavanın ...
Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti
YEREL HABERLER Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları ...
Şehit ailelerinden PKK ile işbirliği içerisindeki Ermenistan’a tepki
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden PKK ile işbirliği içerisindeki ...
3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle ...
3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle ...
Cinayet zanlısı üzerinde kardeşinin kimliği ile yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı üzerinde kardeşinin kimliği ile ...
Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site ...
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da ...
Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
YEREL HABERLER Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
Diyarbakır’da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X