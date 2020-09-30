Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 4 ton esrar, 236 bin kök kenevir ele geçirildi



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/LİCE (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde sürdürülen 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda 4 ton 57 kilo esrar ve 236 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucusu timlerinden oluşan bin 495 personelin görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için yapılan istihbari çalışmayla Lice ilçesi kırsalında tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilo esrar, 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

9 AYDA 42 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak gününde bu yana uyuşturucuyla mücadele kapsamasında sürdürülen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri, 42 ton 684 kilo esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesiyle 2 bin 236 ton toz esrarın piyasaya sürülmesinin önlendiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Lice Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-09-30 15:54:17



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