Evlenecek gençler talep etti, aşiret takıya sınır getirdi

Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE genelinde 1 milyona yakın nüfusuyla dikkat çeken ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de etkin olan Metina Aşireti, evlenecek gençlerin talepleri üzerine gelin adayları için istenen takıya sınırlama getirdi. Aşiret üyelerinin kurduğu Metina-Der Başkanı Aydın Pirinçcioğlu, aşiret olarak evlenecek gençlerin masraflarını azaltmak için takıya 5 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpe sınırını getirdiklerini söyledi.

Diyarbakır'da geleneksel hale gelen ve özellikle kız isteme törenlerinde uzun listeler halinde istenen takı ve masrafları karşılamakta güçlük çeken gençler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkin olan ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Metina Aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der'e başvurarak, yardım istedi. Bu talep üzerine bir araya gelen dernek üyeleri, düğün masraflarını azaltmak ve bu masraflar nedeniyle kız kaçırma olaylarının önüne geçilerek, daha sonra oluşacak husumet ve kan davalarının engellemek amacıyla önemli bir karara imza attı. Uzun süren görüşmelerin ardından alınan kararla takıya 5 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırlama getirildi.

'GENÇLERİN YOĞUN TALEBİ OLDU'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, gençlerin yoğun talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Kız istemelerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorlardı. Biz bunu kanaat önderlerimizle görüşerek karar aldık. 5 adet 22 ayar bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeyle sınırladık. Ekonomik sıkıntılar göz önüne alarak böyle bir karar aldık. İnşallah bu bizim için bir milat olur. Bu çağrımız bütün Metina aşireti üyelerine ve diğer aşiretleredir. Kısaca çağrımız herkesedir. 1 milyonun üzerine bir nüfusumuz var. Nüfus olarak Diyarbakır'da 100 bine yakın bir nüfusumuz var. Bölgede de son 4 yılda yaptığımız çalışmalarda, özellikle aileler arasındaki husumetleri sonlandırırken çok mutlu oluyoruz. Amacımız bu bölgedeki bütün kan davalarını bitirmek. Metina olarak biz bunun öncülüğünü yaptık. Biz her gün buradayız. Bu talep gençlerimizden, ailelerimizden geldi. Bu dönemlerde artık, hele ki ekonomik sıkıntılar gençleri tamamen umutsuzluğa sürüklemekte ve o şekilde kız istemeye gidilmekte. Son dönemlerde bir de liste olayı vardı. O da bizi üzüyordu ama biz artık gerçekten bunları istemiyoruz. İnsanlar birbirini sevdiği zaman bence en güzel takı budur" dedi.

TAKIYA SINIR GETİRİLEREK KIZ KAÇIRMALARIN DA ÖNÜNE GEÇMEK HEDEFLENİYOR

Aynı zamanda Yenişehir ilçesinde vaizlik de yapan aşiret üyesi Yusuf Durmaz, takı isteme geleneğinin bölgede büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Derneğimizin büyükleriyle bir araya gelerek karar aldık. Çünkü bu öyle bir sorun ki herkes oğlunu evlendirecek güçte değil. Özellikle altının ne kadar pahalı olduğu da ortadadır. Dolayısıyla birbirini seven gençler bu şekilde bir yükle karşılaştığı zaman kaçma olayları da oluyordu. Bu kaçma neticesinde de düşmanlıklar, husumetler ve hatta Allah muhafaza daha kötü sonuçlar doğuyordu. Hem gençler bize başvurdu hem de biz de bunun farkında olarak derneğimizin büyükleri ile birlikte burada toplandık ve bu kararı aldık. Herkesin alabileceği miktarda bir karara vardık. İnşallah hem aşiretimiz hem bölgemiz bu kararları dikkate alarak bundan sonra bu şekilde birbirlerini çok fazla masrafa sokmadan gençlerimizin evlenmesine yardımcı olur. Bu dinimizin de emridir. Peygamberimiz, 'En hayırlı düğün, en az masraflı olan düğündür' demiş."

TAKI TUTARI 70 BİN TL

16 yıldır kuyumculuk yapan Nuri Ağaç da, bu durumun gençler açısından çok iyi olacağını ama kendileri açısında olumsuz bir durum olduğunu ifade ederek, "1 çift küpe, 2 yüzük ve 5 bilezik yaklaşık 70 bin TL civarında tutuyor. Her ailenin bütçesi ayrıdır. Kimisi 40 bin TL'ye de altın alıyor kimi de 300 bin TL'ye alıyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2020-10-01 10:00:47



