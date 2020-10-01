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Diyarbakır’da 200 bin kitaplı kütüphaneden 24 saat hizmet 200 bin kitaplı kütüphanede ödünç verip okuma alışkanlığı başlama seferberliği Diyarbakır’ın mimarisiyle ödüllü kütüphanesi, 24 saat hizmet verecek

İHA

Diyarbakır’da 200 bin kitaplı kütüphaneden 24 saat hizmet 200 bin kitaplı kütüphanede ödünç verip okuma alışkanlığı başlama seferberliği Diyarbakır’ın mimarisiyle ödüllü kütüphanesi, 24 saat hizmet verecek

Diyarbakır’da bulunan ve mimarisi ile İspanya’da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi, 200 bin kitabıyla, 200 kişilik kapasitesiyle, 24 saat hizmet vermeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen 81 ilde 24 saat açık kütüphane uygulaması, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan ve Diyarbakır’ı yansıtan mimarisi ile İspanya’da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesinde başladı. 24 Eylül'den itibaren, içerisinde barındırdığı 200 bin kitapla, 200 kişilik yeri ve 10 bin metrekare alanda 24 saat hizmet vermeye başlayan kütüphane günlük sirkülasyonla 2 bin civarında okuyucuyu ağırlıyor.

“Asıl işlev 200 bin kitabı ödünç verip, insanların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak”
Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Özbek, Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinin Kayapınar Belediyesince yaptırılıp, Kültür ve Turizm Bakanlığına kütüphaneleri kullanılmak üzere devredilmiş bir kütüphane olduğunu ifade etti. 10 Ağustos’tan beri okuyuculara açılıp, hizmet vermeye başladığını belirten Özbek, “2 bloktan oluşuyor. Bir blokumuz Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, bir blokumuz da gençlik ve yetişkin kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Kütüphanemizdeki kitap sayısı 200 bin civarındadır. 24 Eylül itibariyle 24 saat hizmet vermeye başlamıştır, yoğun kullanılan bir kütüphanedir. Diyarbakır halkı kütüphaneye ve okumaya meraklı bir topluluk. Bu yüzden Türkiye’nin yoğun kullanılan kütüphanelerinden birisidir. Mimari projesi İspanya’da yapılan bir yarışmada 3’üncülük ödülü almıştır. Kütüphanenin mimarisine dikkat edilirse sütunlar Sur’a benzer yapılarla Diyarbakır sembolü ile yapılmıştır. 10 bin metrekare kapalı alanı olan, Türkiye’nin kapalı alanlarla en büyük kütüphanesinden birisidir. En büyüğüdür diyebiliriz. Oturma kapasitemiz sabit 200 ama sirkülasyonla ders çalışmaya gelen sayısı 500600’ü buluyor. Bizim kütüphanemiz sadece ders çalışılmıyor. Asıl işlevi ödünç kitap vermek. İnsanların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak. Kültürel, sanatsal etkinliklere katılımlarını sağlamak. Bu hizmetlerimizden yaralanmakla beraber gelen okuyucularımızla günlük bin 500, 2 bini bulan bir rakama ulaşıyor” dedi.
Kütüphaneye gelen öğrencilerden Yunus Siyabend Yalçın, birkaç kütüphaneye gittiğini, kendisini derse bağlayan bir şey olmadığını söyledi. Arkadaşları sayesinde bu kütüphaneye geldiğini aktaran Yalçın, “Gerçekten buradaki ortam çok güzel. Sağladıkları imkanlarda çok güzel olduğu için çok rahat bir şekilde ders çalışabiliyoruz, odaklanabiliyoruz” şeklinde konuştu.
10’uncu sınıf öğrencisi Aria Ekinci ise kütüphaneye her gün her sabah saat 09.00’da geldiğini, hijyenik ve korona virüs bakımından güvenli olduğu için maske takma zorunluluğu ve içeride dolaşan görevliler olduğunu kaydetti. Ekinci, “Maske takmamız için belirli aralıklarla uyarıyorlar. Kütüphane kitap açısından da şimdiye kadar Diyarbakır’da gördüğüm en zengin kütüphane. Kitaplar belli bir düzene göre sıralanmış bir düzen içine. Ve istediğimiz kitaba ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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