Kaymakam ile Yenişehir sıkı denetimde

İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı kapsamlı korona virüs denetimi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tarafında yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Diyarbakır'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere, kurallara uyulması konusunda büyük kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Ofis semti Ekinciler Caddesinde denetimleri sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ilçede denetimleri sürdürdüklerini söyledi. Başkan Beşikci, “Bu denetimlerin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kıraathane, berber, kuaför, ve güzellik merkezleri, internet kafe ve salonlar ile elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına ve HES kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığına özellikle dikkat etmektedir. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara ve önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenlere ise il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen cezai muideler uygulanmaktadır’’ dedi.

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