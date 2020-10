Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)ALTIN fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde bazı davetliler, gelin ve damada gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takıyor. Takıları bozdurmak için kuyumcuya gelen gelin ve damat, altınların imitasyon olduğu anlaşılınca hüsrana uğruyor. İmitasyon takının altının yükselmesiyle çoğaldığına dikkat çeken Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, "Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Art niyetli insanlar aldıkları bu imitasyon altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar, sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar" dedi.

Evlenen çoğu çift, düğünde kendilerine takılacak takılarla düğün masraflarını karşılamanın hesabını yapıyor. Ancak altın fiyatlarının yükselmesiyle çoğu düğünde, bazı davetliler, gerçeğinden ayırt edilemeyen ve imitasyon olarak adlandırılan sahte altın takmaya başladı. Takılardaki sahte altın ise ancak kuyumcuya bozdurmak için getirildiğinde anlaşılabiliyor.

'DÜĞÜN SAHİPLERİ BU DURUMU ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞIYOR'

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son zamanlarda imitasyon takı takma oranında çoğalma olduğuna dikkat çekti. Düğün sahiplerinin takıları kuyumcuya getirip, bunların altın olmadığını öğrendiğinde şok yaşadıklarını belirten Öner, her bütçeye uygun altın olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"İmitasyon takı, maalesef son zamanlarda altının yükselmesiyle çoğaldı. Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Bu da bizim sektörümüze zarar vermektedir. Kötü niyetli, art niyetli insanlar bu imitasyondan aldıkları altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar. Sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, bunun altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar. Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL'ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler."

'ALTINLA BİREBİR OLAN İMİTASYONLAR YASAKLANMALI'

Altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını talep eden Yunus Öner, 50 liraya, 100 liraya alınan imitasyon bileziğin kuyumcuya getirilip, 'ben bunu senden aldım' denmesinden korktuklarını söyleyerek, "Bizim talebimiz, tamamen altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü bundan da korkar oldu kuyumcu. Örneğin gidip 50 liraya, 100 liraya bir imitasyon bilezik alıp, kuyumcuya 'ben bunu senden aldım' demesinden korkuyoruz. Çünkü aynısını, birebirini yapıyorlar, hatta gramı bile tutuyor. Şu an 30 gram bir bilezik 13 bin lira civarındayken gidip, bunu 50 lira, 60 lira ya da 100 liraya alıyor. Tabi bizim sattığımız bileziğin içinde ayarı yazar, yapılan firmanın ismi yazar, aynı zamanda kuyumcu buna garanti belgesi verir. Ama imitasyonun içinde demo yazar ya da bazılarında hiçbir şey yazmaz, bunun yazılmaması da kötü" dedi.

'DÜĞÜNDE TAKILAN SETİN KOMPLESİ SAHTE ÇIKTI'

Düğününde sahte altın takılan bir müşterisiyle yaşadıklarını da anlatan Öner, "Bir müşterimiz düğünde takılan bir set getirdi, küpesinin bir yeri kırılmıştı, bunun tamiratını yapmamızı istedi. Biz küpeye baktığımızda 'bu altın değil' dedik, 'nasıl olur bunun seti var, bu düğünde takıldı bize' dedi. 'Seti komple getir o zaman' dedik kendisine, seti getirdi, baktık ki setin komplesi altın değil. Bunu takana söyleyin bu altın değil dedik, onlar da bilsinler diye. Bunu takana gidip, söylemişler, onlar da 'bizde adettir, altın alamadığımız için gidip imitasyon aldık' demişler" diye konuştu.

'EN ÇOK ÇEYREK VE BİLEZİKTE İMİTASYON ÇIKIYOR'

Diyarbakır'daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu esnafı Hasan Tokur ise imitasyon olarak düğünlerde daha çok çeyrek altın ve bileziğin takıldığını söyledi. Yeni evli bir müşterisinin düğünde takılan takıları getirdiğinde 20 adet çeyrek altından 5 tanesinin sahte çıktığını anlatan Tokur, şöyle konuştu:

"Düğünlerde imitasyon olan altınları takıyorlar, damat ve gelin daha sonra topladıkları takıları satmak için bize getiriyor, bakıyoruz içinden özellikle çeyrek altınlarda ve bileziklerde imitasyon çıkıyor. Bunlar satılıyor, kişi de gidip oradan alıp, düğünde takıyor. Sonra gelip, bize bunlar benim düğünümde geldi diyorlar. Düğün sahiplerinin buna dikkat etmesi lazım. Burada devletin de yapacağı bir şey yok, yasal olarak satılıyor, alan, kuyumcudan da bir kutu alıyor, kurdele takıp, götürüp, takı olarak takıyor. Bir düğün sahibi 20 tane çeyrek getirdi, 5 tanesi imitasyon çıktı, yapacak bir şey olmadığı için hüsrana uğradı gelinle damat."

EVLENECEK GENÇLER DURUMA TEPKİLİ

Evlilik hayali kuran gençler ise bu durumla karşı karşıya kalmak istemediklerini belirtti. 15 günlük evli Seval Ötünç, "Sahte altını kimin taktığını bulsaydım tüm ilişkilerimi koparırdım. Kişi düğününe gittiği gelin ve damadı gerçekten seviyor ve değer veriyorsa sahte altın takmamalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

