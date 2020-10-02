Sur Gençlik Merkezinden köy okuluna anlamlı destek

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sur Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, 'Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz' sloganıyla köy okulunu boyayıp öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Sur Gençlik Merkezi, korona virüs nedeni ile okullara verilen uzun tatilin ardından okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte kolları sıvadı. Sur Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri olarak, 'Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz' sloganı ile Çınar ilçesine bağlı Harabe İlköğretim Okulunda görev yapan hocalar ile irtibata geçip eksiklikleri belirledi. Sur Gençlik Merkezi gönüllüleri, okul boyaları, bez bebekler, kalem setleri, uçurtmalar, parmak boyalar ile köy okulunun yolunu tuttu. Çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri öğrencilere dağıttı.

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