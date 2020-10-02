Diyarbakır'da, 8 suçtan 9 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 8 hırsızlık suçundan hakkındaki 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. (24), bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, Yaşar Kemal Caddesi'nde uygulama yaptı. Bekçiler, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, şüphelinin, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, hakkında 8 suçtan 9 yıl 4 ay hapisle aranan S.D. olduğunu belirledi. Hakkında arama kararı bulunduğu belirlenmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-10-02 23:08:20



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