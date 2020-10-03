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Sosyal mesafeye rüzgar ayarı: 2 metre ve üzeri

DHA

Sosyal mesafeye rüzgar ayarı: 2 metre ve üzeri


Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kış aylarında virüsün taşınmasının daha kolay olduğunu belirterek, sosyal mesafeyi, özellikle rüzgarlı havalarda 2 metre veya daha uzağa çıkarmanın, sağlıklı olacağını söyledi. Prof. Dr. Tekin, "Normalde virüs havada ortalama 12 dakika asılı kalabiliyor. Eğer yoldan geçen biri öksürüyor ya da hapşırıyorsa ve siz kısa bir sürede yanından geçiyorsanız, eğer hava rüzgarlıysa size bulaşma ihtimali olabilir. Bunların önüne geçebilmek açısından mesafemizi 2 metreye, 3 metreye kadar çıkarabiliriz" dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eylül ayıyla birlikte koronavirüs vakaları yükselişe geçti. Mevsimsel geçişle beraber grip ve nezle vakalarında da yaşanması beklenen artışla, koronavirüsü ve gribi aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin yüzde 30'lara kadar arttığını belirten uzmanlar, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün havada 12 dakika asılı kalabildiğini ve kış aylarında taşınmasının daha kolay olduğunu ifade ederek, "Bizim için 1,5 metrelik mesafe ve maskeniz varsa salgın için yeterli koruyucu önlemi sağlamaktadır. Maske yoksa bu mesafeyi biraz daha uzatmak gerecektir" diye konuştu.
'RÜZGARLI HAVALARDA MESAFEYİ 2 METRE VE ÜZERİNE ÇIKARMAK KORUYUCULUĞU SAĞLAYACAKTIR'
Prof. Dr. Tekin, rüzgarlı havalarda sosyal mesafenin biraz daha artırılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayarak, "Bu mesafeyi 2 metreye belki 3 metreye çıkarmak daha sağlıklı olacaktır. Normalde virüs ortalama 12 dakika içerisinde havada asılı kalabiliyor. Eğer biri öksürüyorsa, hapşırıyorsa ve siz yakın bir sürede yanından geçiyorsanız çok zor bir ihtimal olmakla birlikte, eğer hava rüzgarlıysa size bulaşma ihtimali olabilir. Bunların önüne geçebilmek için mesafemizi 2 metreye, 3 metreye kadar çıkarabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda olacaktır. Kış aylarında virüsün taşınması daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı.
'KAPALI ORTAMLAR ÖNEMLİ SORUN'
Kış aylarıyla birlikte insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçireceğini dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları belirtti:
"Kafe ve benzeri kapalı ortamlarda vakit geçireceğiz. Bence bu da önemli bir sorun haline gelebilir. Özellikle kapalı ortamlarda maksimum sayıya ulaşmadan en düşük sayıda ve mümkün olduğu kadar çok kalabalık olmayacak şekilde olmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar o ortamlarda bulunmayalım. Bulunacaksak da maskemizi çıkarmayalım. Yine mesafemize ve hijyene dikkat ederek bu süreci atlatmaya bakalım. Özellikle yaz döneminde kalabalık ortamlarda klimanın kullanılmamasını öneriyorduk. Çünkü özellikle kalabalık ortamlarda klimanın çalışmasıyla birlikte virüsün yayılımı artıyor. O yüzden kesinlikle toplu alanlarda kapalı ortamlarda klima kullanılmasını önermiyoruz. Bu süreçte kalorifer ya da elektrikli ısıtıcıları daha çok tavsiye ediyoruz. Kışın ekstra mevsimsel hastalıklar da olacak. Bu klimalı ortamdaki havayı dağıttığı için maalesef ki risk faktörü oluşturacak. O yüzden kapalı ortamlarda klima kullanılmasını önermiyoruz"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2020-10-03 10:13:32

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