Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan 77 şüpheliden 51'i gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulundu 77 kişiden 51'i yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık, Resmî Belgede Sahtecilik, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti” yapan şahıs veya şahısların engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında; hayvanlara mükerrer ve sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya süren ve sürülmesine aracılık eden ve kamu kurumlarını ilk tespitlere göre yaklaşık olarak 11 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu toplam 77 şüpheli şahıs tespit edildi. Açıklamada, "Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya olmak üzere 11 ilde 03 Ekim 2020 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 51 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 234 adet hayvan pasaportu, 2 bin 210 adet orijinal hiç takılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 adet takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 adet hayvan küpesi sökmeye yarar pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine yarar belgeler, çek ve senet, 6 adet ajanda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira para bulunarak el konulmuştur. 26 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İlimizdeki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için çalışmalarımız özveri ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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