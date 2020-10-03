Uyuşturucu taciri kimlik kontrolünde yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde İ.E. adlı uyuşturucu satıcısı yakalanarak, gözaltına alındı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan İ.E.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan İ.E.'nin adresinde de 3 kilo 9 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıkan İ.E.'nin polisteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-10-03 10:45:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.