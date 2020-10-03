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Diyarbakır merkezli 11 ilde hayvanlara sahte küpe takanlara operasyon: 53 gözaltı

DHA

Diyarbakır merkezli 11 ilde hayvanlara sahte küpe takanlara operasyon: 53 gözaltı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 11 ilde hayvanlara sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, sağlığa zararlı hayvansal gıdaları piyasaya sürüp kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı, 26 kişi aranıyor. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti'ni yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, hayvanlara mükerrer ve sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya süren ve sürülmesine aracılık eden, bu yollarla kamu kurumlarını ilk belirlemelere göre yaklaşık 11 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu toplam 77 şüpheli tespit edildi. 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 234 hayvan pasaportu, 2 bin 210 orijinal hiç takılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 hayvan küpesi sökmeye yarar pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine yarar belgeler, çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 kişinin sorgusu devam ederken, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-10-03 10:48:11

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