Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden Yıldırım7 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım7 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, hava kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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