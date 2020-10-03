Bismil’de internet sorunu için kanaat önderleri öncü oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçe merkezinde geçmiş yıllarda yaşanan kablo hırsızlığı nedeniyle onarılmayan alt yapı birçok mahallenin internetten faydalanmamasına sebep oldu. Yüzlerce şikayetin oluştuğu bu sorun kanaat önderlerinin araya girmesiyle alt yapı çalışması sözüyle ortadan kalkıyor.

Diyarbakır’ın Bismil ilçe merkezinde geçmiş yıllarda yaşanan kablo hırsızlığı nedeniyle onarılmayan alt yapı yüzünden birçok mahalle internetten faydalanamaz hale gelince yapılan tüm şikayetlere rağmen çözülmeyen bu sorun Bismil Kanaat Önderleri Derneği Bismil’in internet altyapısı kurulması için Bismil Kaymakamlığı, Bismil Türk Telekom ve Diyarbakır Türk Telekom Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 118 bin nüfusa sahip olmasına rağmen internet sıkıntısının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Bismil ilçesi uzaktan eğitim sürecinde binlerce öğrencinin internete bağlanmakta sıkıntı çekiyor ve bu durum mağduriyet oluşturuyor. Bismil Kanat Önderleri Derneği bu konuyu gündeme getirerek internet alt yapısının kurulması istedi. Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, Genel Sekreter Musa Çelebi, Üye Veysi Akyıldız, Üye Osman Gülseven, Üye Mehmet Han İçen Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum’u ziyaret etti. Ziyaretle alakalı açıklamada bulunan Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, EBA için vatandaşların GSM hatlarını kullandığını bunun da yeterli olmadığını kaydetti. Vural, "Telekom alt yapısında sıkıntılar var. GSM hatlarında da yeterli randımanı alınmadı için böyle giderse çocuklarımız eğitimlerinden geri kalacaktır. Telekom’dan biran önce mahallerde olmayan internet alt yapısını çekmesini istiyoruz. Bismil’de vatandaş eskisi gibi değildir. Artık internet kablo ve kutulara sahip çıkacaktır. İnternet kablo hırsızlığı azaltmak için, muhtarlara, imamlara ve öğretmenlere gerekli uyarıları yapmalarını isteyeceğiz" dedi.



“Kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekiyor”

Yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlaması ile evlerde verimli bir ağa sahip olmanın gerekliliğinin yeniden gündeme geldiğini ifade eden Bismil Kanaat Önderleri Derneği Genel Sekreteri Musa Çelebi, “Bismil’de edindiğimiz bilgilere göre, 36 bin öğrenci var. 20 bin öğrencinin evlerinde internet erişimi varken, 16 bin öğrencinin internet erişimi yok. İnternet hizmetlerinde faydalanmadığı için mağdur durumda, çoğu öğrenci velisi Bismil’de internet altyapısı olmadığı için evine interneti çekemiyor. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenme kaybına neden olmaması için, özellikle internet alt yapısı kurulması gerekmektedir” diye konuştu.



Alt yapı çalışması yapılacak

Diyarbakır Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum, Bismil’de öğrencilerin internet hizmetinden etkin olarak yararlanmaları amacıyla internet alt yapısıyla ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirilmeye alacaklarını söyledi. Mazlum, “Bismil kanaat önderlerinin ve halkın talepleri dikkate alınacak. Bismil’de ekip sayısını artırarak ilçenin birçok farklı noktasına internet taleplerini karşılayacağız. Önceki yıllarda yapılan internet kabloları hırsızların bakır kabloları çalması nedeniyle ilçe halkı internetsiz kaldı. Çocuklarımızın eğitim kalitesini yükseltmek için Bismil’de birçok mahallede internet alt yapısını yenileyeceğiz. Ayrıca mevcutların kalitesini artırmak için de fiber altyapı çalışmalarını sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bismil kanaat önderleri Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum’a ilgi ve alakaları ve Diyarbakır’a yaptığı hizmetleri için teşekkür etti.

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